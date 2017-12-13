Многодетной матери выпавшего из окна ребёнка запретили выезжать из Новосибирска

Ребёнок открыл створку окна и выпал с 10-го этажа

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к ограничению свободы 29-летнюю Любовь Соломину, по вине которой из окна 17-этажки выпал её трёхлетний сын.







Суд признал женщину виновной в «причинении смерти по неосторожности», рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Елена Мельчинская.



Как напомнила гособвинитель, трагедия произошла днём 28 августа на улице Адриена Лежена. Как следует из материалов дела, трёхлетний ребёнок забрался на подоконник, открыл створку окна и выпал на улицу с 10-го этажа.







«Дома с ребёнком были две сестры — 2014-го и 2008 года рождения. Он был один в комнате, должен был играть с игрушками. Сестрёнки в это время смотрели мультики. Родители уехали в магазин, оставив детей дома одних на полтора часа», — описала ситуацию Елена Мельчинская.







От травм ребёнок погиб.







Сегодня, 13 декабря, суд приговорил мать погибшего мальчика к одному году ограничения свободы — именно такое наказание для подсудимой и просила прокуратура.







«Она ранее не судима, статья небольшой тяжести, ей нельзя просить лишение свободы, даже условно», — пояснила Елена Мельчинская.







По словам представителя прокуратуры, при вынесении приговора суд также учёл, что у подсудимой трое маленьких детей: через месяц после гибели 3-летнего мальчика женщина родила сына. Теперь осуждённая не сможет выезжать из Новосибирска без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, также инспекция может установить для неё дополнительные ограничения.





Приговор в законную силу не вступил.