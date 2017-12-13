В Новосибирске ищут мошенниц, притворившихся медиками: в ориентировку попали три женщины в пуховиках

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже
Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже

Новосибирская полиция попросила помощи в поисках трёх подозреваемых, которые под видом врачей и работников Пенсионного фонда похитили у пенсионеров почти миллион рублей.


Одно из этих преступлений произошло 7 декабря в Центральном районе Новосибирска. «Три неизвестных женщины, представившись работниками Пенсионного фонда, под предлогом обмена денежных средств проникли в дом к пенсионеру и похитили более 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что женщины встретили пенсионера на улице, зашли вместе с ним в квартиру и поменяли его деньги на купюры из «банка приколов». 


Второй случай произошёл в Ленинском районе 11 декабря. Там две женщины обманули 84-летнюю пенсионерку, представившись медицинскими работниками. Пока одна из женщин мерила пенсионерке давление, вторая украла из её квартиры 300 тысяч рублей, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областной полиции. 


В МВД предполагают, что это были одни и те же женщины. Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже.


По данным полицейских, одной из этих женщин на вид 40 лет, у неё серая шапка, серый пуховик до колен и чёрные сапоги. Вторая выглядит на 20–24 года, носит чёрный пуховик, светлые джинсы и чёрные ботинки. Третьей женщине около 25–30 лет, у неё бирюзовый пуховик, чёрный берет и чёрная сумка.


Когда подозреваемые приходили домой к пенсионеру из Центрального района, то по дороге попали на запись камеры видеонаблюдения. Всех, кто узнал женщин на видео, полиция просит позвонить по телефонам: 232-70-43, 232-70-44, 232-27-07, 232-21-65 или 232-64-79.



Прочтений: 4844
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено