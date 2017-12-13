В Новосибирске ищут мошенниц, притворившихся медиками: в ориентировку попали три женщины в пуховиках

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже

Новосибирская полиция попросила помощи в поисках трёх подозреваемых, которые под видом врачей и работников Пенсионного фонда похитили у пенсионеров почти миллион рублей.







Одно из этих преступлений произошло 7 декабря в Центральном районе Новосибирска. «Три неизвестных женщины, представившись работниками Пенсионного фонда, под предлогом обмена денежных средств проникли в дом к пенсионеру и похитили более 600 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что женщины встретили пенсионера на улице, зашли вместе с ним в квартиру и поменяли его деньги на купюры из «банка приколов».





Второй случай произошёл в Ленинском районе 11 декабря. Там две женщины обманули 84-летнюю пенсионерку, представившись медицинскими работниками. Пока одна из женщин мерила пенсионерке давление, вторая украла из её квартиры 300 тысяч рублей, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областной полиции.







В МВД предполагают, что это были одни и те же женщины. Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже.







По данным полицейских, одной из этих женщин на вид 40 лет, у неё серая шапка, серый пуховик до колен и чёрные сапоги. Вторая выглядит на 20–24 года, носит чёрный пуховик, светлые джинсы и чёрные ботинки. Третьей женщине около 25–30 лет, у неё бирюзовый пуховик, чёрный берет и чёрная сумка.







Когда подозреваемые приходили домой к пенсионеру из Центрального района, то по дороге попали на запись камеры видеонаблюдения. Всех, кто узнал женщин на видео, полиция просит позвонить по телефонам: 232-70-43, 232-70-44, 232-27-07, 232-21-65 или 232-64-79.







