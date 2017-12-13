Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка с филиалом в Новосибирске
Сегодня, 13 декабря, Центральный банк России отозвал лицензию у красноярского банка «Канский», филиал которого есть в Новосибирске.
«Вся информация по вкладам будет потом размещена или на сайте Центробанка, либо на сайте Федерального агентства страхования вкладов — там будет указано, когда и какой банк будет осуществлять выдачу вкладов. Вклады все застрахованы», — рассказали на горячей линии банка, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонил как клиент.
В Новосибирске было одно отделения этого банка на улице Дачная.
Среди причин отзыва Центробанк назвал неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также то, что банк снижал размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала
Летом Центробанк сообщал об отзыве лицензии у другого банка с филиалами в Новосибирске — тогда этот процесс коснулся банка «Югра».
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Елена Громкова
Фото Татьяны Кривенко