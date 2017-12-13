Toyota влетела в столб на Ипподромской: водитель попал в больницу

После столкновения у машины смяло переднюю часть  
После столкновения у машины смяло переднюю часть  

В Новосибирске утром 13 декабря водитель Toyota Cresta врезался в столб на Ипподромской — машина получила серьёзные повреждения. 


ДТП произошло в 7:10 утра. Водитель Toyota Cresta ехал со стороны улицы Военной в сторону Октябрьской магистрали. 


«Мужчина в пути следования совершил наезд на опору рекламного щита. Он пострадал сам и был доставлен в больницу», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирской области. 


В ГИБДД уточнили, что водителю иномарки 30 лет. Какие у него травмы, пока неизвестно, эту информацию в Госавтоинспекции обещали уточнить позднее.  


Похожая авария на Ипподромской произошла днём 2 декабря — Toyota Mark II также влетела в столб. Тогда пострадавших оказалось больше — травмы получил не только водитель, но и его беременная жена и ребенок. 


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