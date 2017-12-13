Спешащие на работу водители встали в плотных пробках на выезде с левого берега

Горожане застряли в утренних пробках по дороге на работу
Горожане застряли в утренних пробках по дороге на работу

Утром 13 декабря на дорогах Новосибирска собрались 7-балльные пробки: самый крупный затор образовался на левом берегу в сторону Димитровского моста.


В половине девятого утра плотная автомобильная очередь тянулась к мосту с проезда Энергетиков, одноимённой площади, площади Труда и улицы Станиславского — пробка брала начало ещё на пересечении с улицей Титова. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители были вынуждены снижать скорость до 3 км/ч.


Самые внушительные заторы собрались на левом берегу
Самые внушительные заторы собрались на левом берегу


Также сложно было подъехать к Октябрьскому мосту по проспекту Карла Маркса и улице Немировича-Данченко, зато относительно свободным выглядел выезд с Блюхера.


«Непривычно легко проехать можно сейчас по Советскому шоссе. По направлению в Академгородок на магистрали всего 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — сообщили специалисты сервиса Яндекс.Пробки в половине девятого утра.


На правом берегу традиционно проблемно выглядела Большевистская по направлению к центру города: особенно загруженными оказались участки от остановки «Завод торгового оборудования» к «Речному вокзалу» и от разъезда Иня к Бугринскому мосту.   


В сторону Первомайского района по Большевистской можно было проехать свободно
В сторону Первомайского района по Большевистской можно было проехать свободно


Прошлым утром пробки в Новосибирске также достигли 7-балльного уровня: самые большие заторы образовались на Большевистской и Объединения.

Прочтений: 3320
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено