Спешащие на работу водители встали в плотных пробках на выезде с левого берега
Утром 13 декабря на дорогах Новосибирска собрались 7-балльные пробки: самый крупный затор образовался на левом берегу в сторону Димитровского моста.
В половине девятого утра плотная автомобильная очередь тянулась к мосту с проезда Энергетиков, одноимённой площади, площади Труда и улицы Станиславского — пробка брала начало ещё на пересечении с улицей Титова. Чтобы проехать самые проблемные участки, водители были вынуждены снижать скорость до 3 км/ч.
Также сложно было подъехать к Октябрьскому мосту по проспекту Карла Маркса и улице Немировича-Данченко, зато относительно свободным выглядел выезд с Блюхера.
«Непривычно легко проехать можно сейчас по Советскому шоссе. По направлению в Академгородок на магистрали всего 0 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — сообщили специалисты сервиса Яндекс.Пробки в половине девятого утра.
На правом берегу традиционно проблемно выглядела Большевистская по направлению к центру города: особенно загруженными оказались участки от остановки «Завод торгового оборудования» к «Речному вокзалу» и от разъезда Иня к Бугринскому мосту.
Прошлым утром пробки в Новосибирске также достигли 7-балльного уровня: самые большие заторы образовались на Большевистской и Объединения.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой из архива НГС (1), скриншоты yandex.ru/maps (2, 3)