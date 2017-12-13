Туристы застряли в Новосибирске на сутки из-за задержки чартера во Вьетнам

Пассажирам пришлось больше суток ждать вылета из Толмачёво
Пассажирам пришлось больше суток ждать вылета из Толмачёво

Вылет чартерного рейса из Новосибирска на вьетнамский остров Фукуок задержался на 24 часа.


По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, чартерный рейс авиакомпании Royal Flight в Фукуок должен был вылететь из Новосибирска 12 декабря в 7:25. Но по факту туристам пришлось ждать вылета больше суток: самолёт взлетел из Толмачёво только 13 декабря в 7:34. 


Причину задержки рейса корреспонденту НГС.НОВОСТИ выяснить не удалось: телефон представительства авиакомпании в Толмачёво оказался занят, а по круглосуточному телефону call-центра, указанному на сайте Royal Flight, никто не ответил.


В прошлом месяце из-за задержки чартера в Новосибирск туристы больше чем на сутки застряли во Вьетнаме. В call-центре авиакомпании Royal Flight тогда поясняли, что перевозчик вынужден заменить самолёт «по техническим причинам».

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