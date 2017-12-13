Туристы застряли в Новосибирске на сутки из-за задержки чартера во Вьетнам
Вылет чартерного рейса из Новосибирска на вьетнамский остров Фукуок задержался на 24 часа.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, чартерный рейс авиакомпании Royal Flight в Фукуок должен был вылететь из Новосибирска 12 декабря в 7:25. Но по факту туристам пришлось ждать вылета больше суток: самолёт взлетел из Толмачёво только 13 декабря в 7:34.
Причину задержки рейса корреспонденту НГС.НОВОСТИ выяснить не удалось: телефон представительства авиакомпании в Толмачёво оказался занят, а по круглосуточному телефону call-центра, указанному на сайте Royal Flight, никто не ответил.
В прошлом месяце из-за задержки чартера в Новосибирск туристы больше чем на сутки застряли во Вьетнаме. В call-центре авиакомпании Royal Flight тогда поясняли, что перевозчик вынужден заменить самолёт «по техническим причинам».
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова