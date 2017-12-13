В Новосибирске уменьшилось количество пожаров

Общее количество пожаров составило 1010 случаев

Мэрия Новосибирска опубликовала официальную статистку по пожарам, произошедшим в городе за 11 месяцев 2017 года.







В общей сложности на территории Новосибирска в 2017 году произошло 1010 пожаров, 365 из которых — в жилых домах. Для сравнения: в 2016 году общее количество пожаров было выше (1047 пожаров), но при этом число пожаров в жилых помещения — ниже (356 случаев).





Пресс-служба мэрии указывает три основные причины возгораний:





Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (421 случай, из которых с курением напрямую связаны 99);

Нарушение правил и эксплуатации электрооборудования (296 случаев);

Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (144 случая).







«Уменьшилось количество травмированных на 14 человек (в 2016 году за 11 месяцев пострадали 126 человек). В то же время количество погибших осталось на уровне прошлого года», — отмечает пресс-служба.







Пожары далеко не всегда случаются в жилых домах. Вчера НГС.НОВОСТИ писали о загоревшейся машине коммунальщиков в Первомайском районе.







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