Писательница из Новосибирска стала лауреатом престижного конкурса детской книги

Работа Антонины будет опубликована

Выпускника Гуманитарного факультета НГУ Антонина Малышева стала лауреатом престижного конкурса детской и подростковой книги «Книгуру».







В конкурсе участвовали два произведения девушки: сказки «Кот забвения» и «Лесное озеро». Победу писательнице принесла история про кота.







«В центре сюжета повести, принесшей новосибирской писательнице победу, белый кот из маленького поселка. На кого он посмотрит — того все забывают. Дети забывают учителей и одноклассников, родители — детей. Забытый человек становится лишним в жизни. Он разом теряет семью, дом, друзей. Гоша, герой повести Антонины Малышевой, вместе с другими забытыми людьми пытается вернуться в жизнь, где его помнят и любят. А для этого надо найти белого кота и разгадать его тайну», — рассказывает пресс-служба Новосибирского государственного университета.







Как лауреат, Антонина Малышева получит 300 тысяч рублей, а её произведение будет опубликовано.







«"Книгуру" — один из самых известных конкурсов для детских писателей в России. Я давно за ним следила и мечтала поучаствовать, но только в этом году впервые отправила текст. Сначала экспертная комиссия, состоявшая из писателей и критиков (в ней, кстати, тоже есть выпускники НГУ), отобрала "длинный список" из 600 произведений, затем — короткий. 15 произведений короткого списка были выложены на сайте, и дальше голосовали дети. Все желающие подростки оставляли свои комментарии и выбирали, что им нравится», — цитирует Антонину пресс-служба НГУ.







Творчество новосибирских писательниц, работающих в жанре детской литературы, не впервые отмечается на высшем уровне. В июле НГС.НОВОСТИ писали о сборнике «Горошек круглый год», который вошел в ТОП-20 произведений для летнего досуга с детьми по версии Forbes Women.







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