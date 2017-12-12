«УАЗ Патриот» столкнулся лоб в лоб с Nissan Sunny

Автомобили двигались навстречу друг другу 
Автомобили двигались навстречу друг другу 

Сегодня вечером в Советском районе в лобовом столкновении сошлись автомобили «УАЗ Патриот» и Nissan Sunny.


Как сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, автолюбители двигались навстречу друг другу. Nissan со стороны улицы Кутателадзе, УАЗ — со стороны проспекта Строителей.


«Водитель УАЗа решил повернуть налево на улице Российская в сторону ул. Демакова. В итоге автомобили столкнулись лоб в лоб», — сообщают аваркомы.


Водитель «УАЗ Патриот» отказался признавать свою вину, уточняет «Автоспас».


Отечественные автомобили переодически мелькают в сводках городских ДТП. В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о водителе «УАЗ Патриот», который проехал на красный сигнал светофора и попал в ДТП.


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