Лучшим автомобилем Японии стал «европеец»
По итогам конкурса «Японский автомобиль года» сезона 2017/2018 победителем назван кроссовер Volvo XC60 нового поколения, сообщают организаторы премии JCOTY.
«Кроссовер победил благодаря таким качествам, как комфорт, функциональность, дизайн модели и наличие современных систем безопасности», — отмечено в пресс-релизе JCOTY. В десятку лидеров рейтинга вошли 5 европейских моделей и 5 японских.
1. Volvo XC60 — 294 балла
2. BMW 5 Series — 242 балла
3. Toyota Camry — 232 балла
4. Suzuki Swift — 210 баллов
5. Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов
6. Lexus LC — 115 баллов
7. Alfa Romeo Julia — 89 баллов
8. Mazda CX-5 — 83 балла
9. Citroen C3 — 35 баллов
10. Volkswagen Tiguan — 11 баллов
Конкурс на звание лучшего автомобиля Японии проводится с 1980 года, победителя выбирает жюри из 60 журналистов и экспертов. Автомобиль – участник рейтинга должен быть продан на местном рынке в количестве не менее 500 штук.
НГС.АВТО
Фото volvo.com