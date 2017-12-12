Лучшим автомобилем Японии стал «европеец»


Лучшим автомобилем Японии стал «европеец»

По итогам  конкурса «Японский автомобиль года» сезона 2017/2018 победителем назван кроссовер Volvo XC60 нового поколения, сообщают организаторы премии JCOTY.


«Кроссовер победил благодаря таким качествам, как комфорт, функциональность, дизайн модели и наличие современных систем безопасности», — отмечено в пресс-релизе JCOTY. В десятку лидеров рейтинга вошли 5 европейских моделей и 5 японских.


1. Volvo XC60 — 294 балла

2. BMW 5 Series — 242 балла

3. Toyota Camry — 232 балла

4. Suzuki Swift — 210 баллов

5. Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов

6. Lexus LC — 115 баллов

7. Alfa Romeo Julia — 89 баллов

8. Mazda CX-5 — 83 балла

9. Citroen C3 — 35 баллов

10. Volkswagen Tiguan — 11 баллов


Конкурс на звание лучшего автомобиля Японии проводится с 1980 года, победителя выбирает жюри из 60 журналистов и экспертов. Автомобиль – участник рейтинга должен быть продан на местном рынке в количестве не менее 500 штук. 

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