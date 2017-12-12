Фото: Новосибирск окутал туман





Сегодня вечером на Новосибирск опустился густой туман. Видимость на дорогах оказалась снижена.







«Что это за погода? Что-то горит или это туман?» — спрашивает читательница сайта по имени Дарья.







Новосибирские дороги, вечер 12 декабря





Туман окутал центр города.











И спальные районы.







Улица Героев Революции (Первомайский район)





Погодные неурядицы не ограничиваются одним лишь туманом. По информации синоптиков, в ближайшее время Новосибирск ожидает волна заморозков — местами до –28 градусов.







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