Фото: Новосибирск окутал туман
Сегодня вечером на Новосибирск опустился густой туман. Видимость на дорогах оказалась снижена.
«Что это за погода? Что-то горит или это туман?» — спрашивает читательница сайта по имени Дарья.
Туман окутал центр города.
И спальные районы.
Погодные неурядицы не ограничиваются одним лишь туманом. По информации синоптиков, в ближайшее время Новосибирск ожидает волна заморозков — местами до –28 градусов.
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Сергей Жигальцев
Фото Александра Агафонова (1, 3), Сергея Жигальцева (4), предоставлено читательницей НГС.НОВОСТИ (2)