В Кольцово по дороге домой пропала рыжеволосая девушка

Ирина пропала 10 декабря 
Ирина пропала 10 декабря 

В Кольцово по дороге домой пропала 26-летняя Ирина Гулина — о девушке ничего не известно уже третий день. 


«К нам обратились родственники девушки. Известно, что Ирина шла из гостей домой. Пока рано что-то говорить, так как заявка на поиск только поступила и пока у нас очень мало информации», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Последний раз Ирину видели в поселке Кольцово 10 декабря. Она была одета в пуховик бежевого цвета с капюшоном, черные брюки, на ногах у девушки были черные сапоги, на голове —  серо-белая шапка с помпоном.


Рост пропавшей — 160 см, у неё плотное телосложение, крашеные волосы рыжего цвета длиной до плеч и карие глаза. 


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.


Также в Новосибирске сейчас разыскивают рыбаков Николая Патрина и Максима Рассказова. Они уплыли на лодке по Оби утром 11 декабря и до сих пор не вышли на связь. 


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