Эксперты заметили улучшение экологии в Новосибирске

Новосибирская область за три месяца заметно улучшила позиции в экологическом рейтинге

Новосибирская область улучшила свои позиции в экологическом рейтинге регионов России.





В сентябре – ноябре 2017 года Новосибирская область поднялась с 30-го на 26-е место экологического рейтинга по версии федеральной общественной организации «Зеленый патруль».





Среди сибирских регионов выше находятся только Республика Алтай (второе место), Алтайский край (третье место) и Томская область (21-е место).



По итогам осени Новосибирская область опередила Кузбасс, который опустился с 28-го на 34-е место.





Худшая экологическая обстановка, по данным общественников, сохраняется в Челябинской области, Свердловской, Иркутской и Московской областях.



«К сожалению, уже сейчас можно сказать, что "Год экологии" в России получился "годом желаний", а не годом реальных дел в сфере экологической модернизации, — отметил председатель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. — В то же время праздновать пока особенно нечего. Больше половины населения страны проживает в "неблагоприятных экологических условиях", проблема переработки и вторичного использования мусора не решена ни в одном регионе страны, качество питьевой воды в городах России вызывает очень много вопросов».



Напомним, в этом году жители Новосибирска активно выступали против строительства в пригороде мусоросортировочных заводов и полигонов коммунальных отходов. Проект реализует ООО «Экология-Новосибирск», с которым региональное правительство подписало концессионное соглашение.





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