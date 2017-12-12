Полиция помогла застрявшему в Прибайкалье новосибирскому дальнобойщику

Инспекторы ДПС привезли новосибирцу оборудование для ремонта двигателя и отбуксировали фуру в тёплое место

Новосибирский дальнобойщик отблагодарил инспекторов ДПС, которые помогли ему отбуксировать сломавшуюся на трассе в Иркутской области фуру.





«Водитель-дальнобойщик на своём большегрузе перевозил профлист из города Черепаново Новосибирской области в Забайкальский край. На участке федеральной трассы вблизи посёлка Залари произошла поломка двигателя фуры. Самостоятельно устранить неполадку посреди автодороги у дальнобойщика не получилось, а так как на улице была температура ниже –25 градусов Цельсия, мужчина решил вызвать помощь по телефону «112», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.









На помощь к новосибирцу прибыли инспекторы ДПС межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» Николай Шарапов и Геннадий Селезнев. Вместе с сотрудниками МЧС они вызвали транспорт, который отбуксировал фуру на стоянку. Затем дорожные полицейские по просьбе автомобилиста привезли ему необходимый для ремонта инвентарь.





«В более комфортных условиях и при помощи имеющегося оборудования житель Новосибирска наладил свой автомобиль», — передали в пресс-службе. Своих спасителей дальнобойщик отблагодарил, сделав звонок на «телефон доверия» ГУ МВД по Иркутской области.





Случаи, когда у фур ломаются двигатели на трассе, не редки. Минувшим летом в подобную ситуацию попал 42-летний житель Улан-Удэ. Из-за поломки автомобиля он был вынужден три недели жить с женой в грузовике на обочине Северного объезда.





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