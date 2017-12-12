Полиция помогла застрявшему в Прибайкалье новосибирскому дальнобойщику

Инспекторы ДПС привезли новосибирцу оборудование для ремонта двигателя и отбуксировали фуру в тёплое место 
Инспекторы ДПС привезли новосибирцу оборудование для ремонта двигателя и отбуксировали фуру в тёплое место 

Новосибирский дальнобойщик отблагодарил инспекторов ДПС, которые помогли ему отбуксировать сломавшуюся на трассе в Иркутской области фуру.  


«Водитель-дальнобойщик на своём большегрузе перевозил профлист из города Черепаново Новосибирской области в Забайкальский край. На участке федеральной трассы вблизи посёлка Залари произошла поломка двигателя фуры. Самостоятельно устранить неполадку посреди автодороги у дальнобойщика не получилось, а так как на улице была температура ниже –25 градусов Цельсия, мужчина решил вызвать помощь по телефону «112», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 



На помощь к новосибирцу прибыли инспекторы ДПС межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» Николай Шарапов и Геннадий Селезнев. Вместе с сотрудниками МЧС они вызвали транспорт, который отбуксировал фуру на стоянку. Затем дорожные полицейские по просьбе автомобилиста привезли ему необходимый для ремонта инвентарь.


«В более комфортных условиях и при помощи имеющегося оборудования житель Новосибирска наладил свой автомобиль», — передали в пресс-службе. Своих спасителей дальнобойщик отблагодарил, сделав звонок на «телефон доверия» ГУ МВД по Иркутской области. 


Случаи, когда у фур ломаются двигатели на трассе, не редки. Минувшим летом в подобную ситуацию попал 42-летний житель Улан-Удэ. Из-за поломки автомобиля он был вынужден три недели жить с женой в грузовике на обочине Северного объезда.  


Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Прочтений: 1471
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено