Погода была ветреной: родные рассказали подробности исчезновения двух рыбаков на Оби

Николай Патрин пропал 11 декабря — он уплыл по Оби на лодке вместе со знакомым

В Новосибирске родственники ищут пропавшего 58-летнего Николая Патрина — мужчина уплыл на лодке по Оби и не вернулся.





«Отца ждал на берегу знакомый. Когда спустя 20 минут папа не вернулся, он начал ему звонить, но он не отвечал, подумали, что мало ли, не слышит — было ветрено. Затем телефон оказался недоступен», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сын пропавшего Андрей Патрин.





При себе у Николая Патрина остались права и портмоне. У мужчины крепкое телосложение, рост около 179 см. Он был одет в сапоги для зимней рыбалки зелёного цвета, в кожаную куртку и жилетку из овчины.





Вместе с Николаем Патриным в лодке находился и 35-летний Максим Рассказов. Мужчины уплыли по Оби на лодке в районе Огурцово около пяти часов утра, но так и не вернулись.





Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, просят позвонить в полицию по телефонам 02 или 112.





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