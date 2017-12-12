На Олимпиаду в Корее смогут поехать 208 российских спортсменов
Спортсмены из России будут выступать на Олимпиаде в корейском Пхёнчхане под нейтральным флагом. За это решение сегодня единогласно проголосовали члены Олимпийского комитета России.
Наша страна может заявить на игры 208 спортсменов. Кто войдёт в число участников Игр, будет решать комиссия МОК. Российские функционеры уже подстраховались и пообещали организовать для не допущенных на Олимпиаду спортсменов другие соревнования.
«Если какие-то спортсмены не получат права на выступление на Олимпиаде от МОК, то можно рассмотреть вопрос организации каких-то внутрироссийских или международных соревнований, где они могли бы себя реализовать. Но мы надеемся на справедливое решение МОК по участию этих спортсменов. И рассчитываем, что их дела будут рассмотрены в ускоренном порядке», — передаёт слова главы Олимпийского комитета России Александра Жукова «Чемпионат.com».
5 декабря МОК отказался допустить сборную России на Олимпиаду из-за допинговых нарушений, зафиксированных в том числе во время Игр в Сочи. Для допуска к Олимпиаде в Корее спортсмены должны иметь чистую допинговую историю и к ним не должно быть претензий со стороны комиссии МОК, которую возглавляет Денис Освальд. В нейтральном статусе будут выступать не только спортсмены, которые представляют индивидуальные виды, но и команды — например, сборная России по хоккею.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алексей Охлопков
Фото olympic.org