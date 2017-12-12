«До родов он был абсолютно здоров»: сибирячка рассказала о смерти сына в роддоме Академгородка

После рождения Станислав Штундер прожил всего пять дней
После рождения Станислав Штундер прожил всего пять дней

СК возбудил уголовное дело из-за смерти новорождённого Станислава Штундера в роддоме новосибирского Академгородка — мать ребёнка Оксана Штундер рассказала НГС.НОВОСТИ о последних часах жизни сына.


Для супругов Оксаны и Артёма Штундер второй ребёнок был долгожданным — перед беременностью муж и жена проверили здоровье, а во время беременности 37-летняя Оксана сдавала все необходимые анализы.


«У нас была долгожданная запланированная беременность, которая протекала абсолютно без осложнений каких-либо. У меня есть особенности организма — у меня, например, одна почка, но это врождённое, на мою беременность это никак не влияло…


У меня развивался прекрасный сыночек внутри без всяких патологий, всё было очень хорошо», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Оксана Штундер.


За три дня до родов, 13 ноября 2017 года, сибирячка легла в роддом ЦКБ СО РАН (по месту жительства) — в обычную палату. Она подчеркнула, что врачи с ней были вежливы и обращались хорошо, а также надеялись, что Оксана должна родить сама. 


В предродовую палату Оксану пустили в 18:00 16 ноября, но схватки были мучительными, и роженица вместе с врачами решили, что нужно делать кесарево сечение — так же Штундер рожала первого сына Максима (сейчас ему 9,5 лет).


Артём и Оксана Штундер за год до трагедии
Артём и Оксана Штундер за год до трагедии


Когда Оксана очнулась после операции — оказалось, что ребёнка унесли в реанимацию, а мужу сказали, что он в «стабильно тяжёлом состоянии» из-за асфиксии, но причины расстройства дыхания и нехватки воздуха у ребёнка врачи не называли.


«В реанимацию нас пускали — всё было предельно корректно. Врачи говорили: "Он должен слышать ваш голос, это будет лучше для него". Мы практически всё время были с ним», — плача, вспоминает мать ребёнка.


По её словам, спустя пять дней после рождения Станислава, 21 ноября в 19:00, она с мужем были в реанимации, когда врачи пришли делать ребёнку рентген и попросили родителей ненадолго выйти. Через полчаса Артём и Оксана вернулись в реанимацию, но врачи снова сказали, что ещё не готовы пустить их обратно.


«[Вскоре] пришёл врач: "У меня плохие новости, мы закончили реанимационные действия". Муж говорит: “Что это значит? Что ребёнок умер?". (М.М.: И что сказал врач?) “Да, хотите, можете с ним попрощаться”. Он умер в восемь часов», — добавила Оксана Штундер.


Причины смерти маленького Станислава Штундера родителям до сих пор неизвестны, но, по предварительному заключению патологоанатома (копию Штундер предоставили НГС.НОВОСТИ), он умер из-за тяжёлой асфиксии при рождении. Гистологическое исследование будет готово на днях — возможно, оно прояснит, из-за чего у ребёнка возникла асфиксия.


«Патологоанатом ему (мужу. — М.М.) сказала: 


"У меня предварительное заключение, что ребёнок до момента родов был полностью здоров". 


Это последствия родов… [Станислав родился] весом 3900 граммов, 54 сантиметра — абсолютно хороший, доношенный мальчик», — поясняет сибирячка.


Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ЦКБ СО РАН, сейчас назвать точную причину смерти Станислава Штундера, как и оценить качество медицинской помощи ребёнку и его матери, невозможно.


«В связи с отсутствием результатов проверки, проводимой Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска, и внутренней проверки ЦКБ СО РАН», — объяснил в письменном ответе на запрос НГС.НОВОСТИ заведующий отделением патологии беременности ЦКБ, главный акушер-гинеколог НСО Рэм Волков.


СК начал проверку обстоятельств гибели Станислава Штундера вчера, 11 декабря, только после публикации в СМИ. Сегодня, 12 декабря, Следственный комитет сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

 

Сама Оксана Штундер заверила, что ни она, ни её муж не пытаются голословно обвинить роддом в преступлении, но хотят узнать истинную причину смерти сына.


«Понимаю, что врачи, если бы у них была возможность повернуть время вспять и сделать всё, чтобы мой ребенок остался жив, думаю, что любой из них, кто там работает, он бы это сделал — я ни секунды не сомневаюсь в этом. Но ребёнка мне это не вернёт… У меня ребёнок один ревёт, другой стал ангелочком… Не должен пациент в таких случаях оставаться один на один со своим горем, [не должен] сам доказывать правду. Это не по-человечески получается. Поэтому хочется, чтобы врачи в таких случаях признавали свои ошибки и несли ответственность», — подчеркнула мать погибшего малыша.


Ранее жительница Новосибирска Наталья Гаврилова попросила чиновников разобраться в обстоятельствах её неудачных родов — женщина предполагает, что её ребёнок погиб в утробе из-за недосмотра врачей и прописанных ими таблеток

Прочтений: 6425
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено