«До родов он был абсолютно здоров»: сибирячка рассказала о смерти сына в роддоме Академгородка

После рождения Станислав Штундер прожил всего пять дней

СК возбудил уголовное дело из-за смерти новорождённого Станислава Штундера в роддоме новосибирского Академгородка — мать ребёнка Оксана Штундер рассказала НГС.НОВОСТИ о последних часах жизни сына.







Для супругов Оксаны и Артёма Штундер второй ребёнок был долгожданным — перед беременностью муж и жена проверили здоровье, а во время беременности 37-летняя Оксана сдавала все необходимые анализы.







«У нас была долгожданная запланированная беременность, которая протекала абсолютно без осложнений каких-либо. У меня есть особенности организма — у меня, например, одна почка, но это врождённое, на мою беременность это никак не влияло…





У меня развивался прекрасный сыночек внутри без всяких патологий, всё было очень хорошо», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Оксана Штундер.







За три дня до родов, 13 ноября 2017 года, сибирячка легла в роддом ЦКБ СО РАН (по месту жительства) — в обычную палату. Она подчеркнула, что врачи с ней были вежливы и обращались хорошо, а также надеялись, что Оксана должна родить сама.







В предродовую палату Оксану пустили в 18:00 16 ноября, но схватки были мучительными, и роженица вместе с врачами решили, что нужно делать кесарево сечение — так же Штундер рожала первого сына Максима (сейчас ему 9,5 лет).







Артём и Оксана Штундер за год до трагедии





Когда Оксана очнулась после операции — оказалось, что ребёнка унесли в реанимацию, а мужу сказали, что он в «стабильно тяжёлом состоянии» из-за асфиксии, но причины расстройства дыхания и нехватки воздуха у ребёнка врачи не называли.







«В реанимацию нас пускали — всё было предельно корректно. Врачи говорили: "Он должен слышать ваш голос, это будет лучше для него". Мы практически всё время были с ним», — плача, вспоминает мать ребёнка.







По её словам, спустя пять дней после рождения Станислава, 21 ноября в 19:00, она с мужем были в реанимации, когда врачи пришли делать ребёнку рентген и попросили родителей ненадолго выйти. Через полчаса Артём и Оксана вернулись в реанимацию, но врачи снова сказали, что ещё не готовы пустить их обратно.







«[Вскоре] пришёл врач: "У меня плохие новости, мы закончили реанимационные действия". Муж говорит: “Что это значит? Что ребёнок умер?". (М.М.: И что сказал врач?) “Да, хотите, можете с ним попрощаться”. Он умер в восемь часов», — добавила Оксана Штундер.







Причины смерти маленького Станислава Штундера родителям до сих пор неизвестны, но, по предварительному заключению патологоанатома (копию Штундер предоставили НГС.НОВОСТИ), он умер из-за тяжёлой асфиксии при рождении. Гистологическое исследование будет готово на днях — возможно, оно прояснит, из-за чего у ребёнка возникла асфиксия.







«Патологоанатом ему (мужу. — М.М.) сказала:





"У меня предварительное заключение, что ребёнок до момента родов был полностью здоров".





Это последствия родов… [Станислав родился] весом 3900 граммов, 54 сантиметра — абсолютно хороший, доношенный мальчик», — поясняет сибирячка.







Как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ЦКБ СО РАН, сейчас назвать точную причину смерти Станислава Штундера, как и оценить качество медицинской помощи ребёнку и его матери, невозможно.







«В связи с отсутствием результатов проверки, проводимой Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска, и внутренней проверки ЦКБ СО РАН», — объяснил в письменном ответе на запрос НГС.НОВОСТИ заведующий отделением патологии беременности ЦКБ, главный акушер-гинеколог НСО Рэм Волков.







СК начал проверку обстоятельств гибели Станислава Штундера вчера, 11 декабря, только после публикации в СМИ. Сегодня, 12 декабря, Следственный комитет сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).





Сама Оксана Штундер заверила, что ни она, ни её муж не пытаются голословно обвинить роддом в преступлении, но хотят узнать истинную причину смерти сына.







«Понимаю, что врачи, если бы у них была возможность повернуть время вспять и сделать всё, чтобы мой ребенок остался жив, думаю, что любой из них, кто там работает, он бы это сделал — я ни секунды не сомневаюсь в этом. Но ребёнка мне это не вернёт… У меня ребёнок один ревёт, другой стал ангелочком… Не должен пациент в таких случаях оставаться один на один со своим горем, [не должен] сам доказывать правду. Это не по-человечески получается. Поэтому хочется, чтобы врачи в таких случаях признавали свои ошибки и несли ответственность», — подчеркнула мать погибшего малыша.





Ранее жительница Новосибирска Наталья Гаврилова попросила чиновников разобраться в обстоятельствах её неудачных родов — женщина предполагает, что её ребёнок погиб в утробе из-за недосмотра врачей и прописанных ими таблеток.