Хоккейная «Сибирь» подписала контракт с легионером, от которого отказался другой клуб

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с 28-летним нападающим из Словении Роком Тичаром.


«Тичар — воспитанник словенского хоккея, в КХЛ дебютировал в сезоне 2014/2015 в составе "Слована", набрав в 59 матчах 30 очков (11+19) (первый показатель число голов, второй — результативных передач. — НГС.НОВОСТИ), а в сезоне 2015/2016 в 57 матчах 31 балл (14+17). Затем форвард перебрался в [екатеринбургский] "Автомобилист". В сезоне 2016/2017 в активе Рока 23 очка после 55 матчей (15+8). Нынешний сезон у Тичара в Екатеринбурге не сложился, он перебрался в Нижний Новгород», — сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь».


В Нижнем Новогороде он выступал за местное «Торпедо», но 20 ноября клуб расторг с ним контракт.


«Хоккейный клуб "Торпедо" расторг контракт с Роком Тичаром по обоюдному согласию сторон. Ранее хоккеист был помещён в список отказов, но его не забрал ни один клуб. В нижегородской команде Тичар набрал 3 (0+3) балла за результативность в 15 встречах при показателе полезности 0», — сообщается на сайте «Торпедо».



Сейчас «Сибирь» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Недавно команда сменила главного тренера — на место Павла Зубова пришёл Владимир Юрзинов. Вчера, 11 декабря, после серии из 6 поражений новосибирцы обыграли челябинский «Трактор».

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