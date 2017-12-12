«Коммунальный ад»: католическую школу в Новосибирске затопило нечистотами

Католическую школу на Беловежской пришлось закрыть для учеников из-за коммунальной аварии  
Католическую школу на Беловежской пришлось закрыть для учеников из-за коммунальной аварии  

Занятия в частной школе на улице Беловежской в Кировском районе Новосибирска прервались больше чем на неделю из-за коммунальной аварии.


«Наша школа — католическая, в ней учатся около 50 детей, это небольшое здание на Беловежской, 6. Мы вторую неделю не ходим в школу, потому что в районе засорилась канализация. В школе стоит ужасный смрад, залило весь подвал, и наши преподаватели сказали, что они не могут вести учебный процесс в таких условиях», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама одного из учеников Эльвира Железнова.


По её словам, дети не учатся с прошлого понедельника. «Там просто коммунальный ад какой-то по всему жилмассиву: все [канализационные] колодцы переполнены. Вчера машина приезжала: качала-качала воду из подвала нашей школы — она снова набирается», — рассказала Эльвира Железнова.


Как пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЧОУ «Католическая школа» Любовь Азаревич, коммунальные проблемы в микрорайоне начались 12 дней назад.


«1 декабря, в пятницу, мы почувствовали неприятный запах в школе. Проверили [канализационные] люки, которые рядом со школой находятся, — они были полные, и подвал тоже был заполнен сточными водами», — описала ситуацию Любовь Азаревич.


По её словам, работники школы обращались в разные инстанции — в единую дежурно-диспетчерскую службу, администрацию Кировского района, «Горводоканал», министерство образования Новосибирской области, но проблема не решена до сих пор. Точную причину коммунальной аварии в микрорайоне работники школы не знают. 


Такое объявление висит на окне католической школы
Такое объявление висит на окне католической школы


«Нам разные вещи говорили, но в итоге у нас ничего не изменилось: полный подвал воды, в люках сегодня вода чуть-чуть ушла», — рассказала Любовь Азаревич.


Представитель школы добавила, что после аварии с сильным запахом канализации столкнулись ещё как минимум два дома по соседству. 


«Самое страшное то, что дети не учатся: учебный процесс остановлен, и потом это всё придётся навёрстывать», — подчеркнула Любовь Азаревич, уточнив, что без занятий из-за коммунальной аварии остались 40 детей из начальной школы и 8 дошкольников.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать причину аварии и когда её устранят.


Это видео родители учеников католической школы пересылают друг другу в WhatsApp — на ролике видно, что работники школы вынуждены ходить по зданию в масках


Ещё одна крупная коммунальная авария произошла на прошлой неделе на площади Труда: проезжую часть залило водой из-за утечки на водопроводе

Прочтений: 2390
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено