«Коммунальный ад»: католическую школу в Новосибирске затопило нечистотами
Занятия в частной школе на улице Беловежской в Кировском районе Новосибирска прервались больше чем на неделю из-за коммунальной аварии.
«Наша школа — католическая, в ней учатся около 50 детей, это небольшое здание на Беловежской, 6. Мы вторую неделю не ходим в школу, потому что в районе засорилась канализация. В школе стоит ужасный смрад, залило весь подвал, и наши преподаватели сказали, что они не могут вести учебный процесс в таких условиях», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама одного из учеников Эльвира Железнова.
По её словам, дети не учатся с прошлого понедельника. «Там просто коммунальный ад какой-то по всему жилмассиву: все [канализационные] колодцы переполнены. Вчера машина приезжала: качала-качала воду из подвала нашей школы — она снова набирается», — рассказала Эльвира Железнова.
Как пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЧОУ «Католическая школа» Любовь Азаревич, коммунальные проблемы в микрорайоне начались 12 дней назад.
«1 декабря, в пятницу, мы почувствовали неприятный запах в школе. Проверили [канализационные] люки, которые рядом со школой находятся, — они были полные, и подвал тоже был заполнен сточными водами», — описала ситуацию Любовь Азаревич.
По её словам, работники школы обращались в разные инстанции — в единую дежурно-диспетчерскую службу, администрацию Кировского района, «Горводоканал», министерство образования Новосибирской области, но проблема не решена до сих пор. Точную причину коммунальной аварии в микрорайоне работники школы не знают.
«Нам разные вещи говорили, но в итоге у нас ничего не изменилось: полный подвал воды, в люках сегодня вода чуть-чуть ушла», — рассказала Любовь Азаревич.
Представитель школы добавила, что после аварии с сильным запахом канализации столкнулись ещё как минимум два дома по соседству.
«Самое страшное то, что дети не учатся: учебный процесс остановлен, и потом это всё придётся навёрстывать», — подчеркнула Любовь Азаревич, уточнив, что без занятий из-за коммунальной аварии остались 40 детей из начальной школы и 8 дошкольников.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать причину аварии и когда её устранят.
Ещё одна крупная коммунальная авария произошла на прошлой неделе на площади Труда: проезжую часть залило водой из-за утечки на водопроводе.
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Ольга Хмелевская
Фото Кирилла Шматкова (1), скриншот видео (2)
Видео предоставлено мамой ученика Еленой Салдиной