Пропавшего месяц назад молодого новосибирца нашли полицейские

О Максиме было ничего не известно с середины ноября
О Максиме было ничего не известно с середины ноября

В Новосибирске волонтёры разыскали 20-летнего Максима Микитевича — о молодом человеке было ничего не известно почти месяц.


«Максима нашли полицейские, с ним всё в порядке», — сообщил НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Подробностей он не раскрыл. 


Максим пропал 14 ноября. Утром он должен был пойти на работу, но так и не появился там, также не пришёл домой. К волонтёрам с просьбой помочь найти сына обратилась мама Максима.


Также сегодня стало известно, что в Новосибирске благополучно завершились поиски 44-летнего Евгения Михалёва, которого искали с 3 декабря. С мужчиной тоже всё оказалось в полном порядке.

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