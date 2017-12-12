В Новосибирске появились странные продавцы газоанализаторов: они пугают жителей частного сектора

Мошенники просят купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей
Мошенники просят купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей

Жители Кировского района Новосибирска столкнулись со странным предложением — купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей. При этом продавцы, предлагавшие приборы, грозили штрафом от участкового.


Сегодня эту схему, которую в полиции назвали мошеннической, начали обсуждать на форуме НГС, а жительница 8-го Чукотского переулка Елена Варнакова рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ о встрече с продавцами.


«Двое молодых людей показывали удостоверение, из которого было ничего непонятно, и говорили, что являются представителями "газовой службы" и что "до 31 декабря вы обязаны поставить анализаторы утечки газа. Если вы их не поставите, то 5 января придёт старший участковый и будет всех штрафовать на 50 тысяч"», — описала ситуацию Варнакова. 


По словам Елены, мошенникам удалось обмануть двух пенсионерок. «Они испугались, тут же заключили договоры и оплатили по 10 тысяч рублей», — отметила собеседница. При этом женщина подчеркнула, что анализаторы утечки газа — это обычные «пищалки», которые стоят от 1,5 до 2 тысяч рублей. Такие же цены приводятся на сайтах специализированных магазинов, торгующих таким оборудованием, убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что покупательницы с заявлениями в полицию в этот же день не обращались.


При этом такие случаи мошенничества (предложение установить газовые анализаторы. — О.В.) сейчас единичны, отметили в полиции.


Гораздо более популярна схема, когда мошенники приходят под видом соцработников или сотрудников компаний, которые проводят замену или поверку приборов учёта. 


«Нужно обязательно проверить, действительно ли представитель организации там работает — для этого нужно попросить удостоверение сотрудника либо позвонить в эту организацию по номерам в справочнике. Кроме того, при любой покупке должны выдавать кассовый чек. Если подтверждающий документ не выдаётся, нужно насторожиться. Также нужно помнить, что представители социальных и ресурсоснабжающих организаций просто так, без заявления или без предупреждения, не приходят», — объяснили в ГУ МВД.


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