В Новосибирске появились странные продавцы газоанализаторов: они пугают жителей частного сектора

Мошенники просят купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей

Жители Кировского района Новосибирска столкнулись со странным предложением — купить анализаторы утечки газа за 10 тысяч рублей. При этом продавцы, предлагавшие приборы, грозили штрафом от участкового.





Сегодня эту схему, которую в полиции назвали мошеннической, начали обсуждать на форуме НГС, а жительница 8-го Чукотского переулка Елена Варнакова рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ о встрече с продавцами.





«Двое молодых людей показывали удостоверение, из которого было ничего непонятно, и говорили, что являются представителями "газовой службы" и что "до 31 декабря вы обязаны поставить анализаторы утечки газа. Если вы их не поставите, то 5 января придёт старший участковый и будет всех штрафовать на 50 тысяч"», — описала ситуацию Варнакова.







По словам Елены, мошенникам удалось обмануть двух пенсионерок. «Они испугались, тут же заключили договоры и оплатили по 10 тысяч рублей», — отметила собеседница. При этом женщина подчеркнула, что анализаторы утечки газа — это обычные «пищалки», которые стоят от 1,5 до 2 тысяч рублей. Такие же цены приводятся на сайтах специализированных магазинов, торгующих таким оборудованием, убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что покупательницы с заявлениями в полицию в этот же день не обращались.





При этом такие случаи мошенничества (предложение установить газовые анализаторы. — О.В.) сейчас единичны, отметили в полиции.





Гораздо более популярна схема, когда мошенники приходят под видом соцработников или сотрудников компаний, которые проводят замену или поверку приборов учёта.





«Нужно обязательно проверить, действительно ли представитель организации там работает — для этого нужно попросить удостоверение сотрудника либо позвонить в эту организацию по номерам в справочнике. Кроме того, при любой покупке должны выдавать кассовый чек. Если подтверждающий документ не выдаётся, нужно насторожиться. Также нужно помнить, что представители социальных и ресурсоснабжающих организаций просто так, без заявления или без предупреждения, не приходят», — объяснили в ГУ МВД.







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