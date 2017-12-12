Машина коммунальщиков вспыхнула во дворе многоэтажки в Первомайском районе

Из автомобиля вырывалось открытое пламя
Из автомобиля вырывалось открытое пламя

В Первомайском районе днём 12 декабря сгорел аварийный автомобиль МУП «ЖКХ» — чёрный дым от огня поднялся над пятиэтажками по улице Твардовского. 


«Газель» загорелась около 14:00 в микрорайоне КСМ. Пожарные потушили возгорание за 15 минут.


«Вызов поступил в 14:04. В 14:18 пожарные прибыли на место, огонь полностью потушили в 14:33», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС. Причина возгорания и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются. 


Пожарные справились с возгоранием за 15 минут
Пожарные справились с возгоранием за 15 минут


В МУП «ЖКХ» от комментария по поводу пожара в машине отказались. 


В конце октября автомобиль также сгорел на въезде в Коченёво. Этот пожар не обошёлся без жертв.

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