Машина коммунальщиков вспыхнула во дворе многоэтажки в Первомайском районе
В Первомайском районе днём 12 декабря сгорел аварийный автомобиль МУП «ЖКХ» — чёрный дым от огня поднялся над пятиэтажками по улице Твардовского.
«Газель» загорелась около 14:00 в микрорайоне КСМ. Пожарные потушили возгорание за 15 минут.
«Вызов поступил в 14:04. В 14:18 пожарные прибыли на место, огонь полностью потушили в 14:33», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС. Причина возгорания и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
В МУП «ЖКХ» от комментария по поводу пожара в машине отказались.
В конце октября автомобиль также сгорел на въезде в Коченёво. Этот пожар не обошёлся без жертв.
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Ольга Власова
Фото предоставлены очевидицей