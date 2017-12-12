Медведев раздал 20 миллиардов лучшим регионам: Новосибирскую область забыли

В перечень Медведева вошли лучшие регионы по «темпам роста налогового потенциала»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дотации бюджетам 40 российских регионов — Новосибирская область не попала в список.







Судя по документу, опубликованному сегодня, 12 декабря, на сайте Правительства РФ, 20 млрд рублей из федерального бюджета распределили по регионам, которые достигли «наивысших темпов роста налогового потенциала».







Больше всего дотаций получила Якутия (2,5 млрд рублей), Татарстан (1,6 млрд рублей) и Московская область (1,6 млрд рублей). Эти регионы стали лидерами по результатам социально-экономического развития. Среди сибирских регионов, получивших дотации, — Красноярский край, Иркутская, Томская области, Алтайский, Забайкальский края и Тыва.





Недавно Дмитрий Медведев поручил повысить зарплату госслужащим, бюджетникам и военнослужащим — впервые за четыре года.