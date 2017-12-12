Бывший оперативник арестован по подозрению в краже внедорожников

Бывшему оперативнику предстоит провести 27 суток в следственном изоляторе
Бывшему оперативнику предстоит провести 27 суток в следственном изоляторе

Суд поместил под стражу бывшего милиционера из Новосибирска — его подозревают в кражах дорогих иномарок в Заельцовском и Октябрьском районах города.


«Центральным районным судом Новосибирска принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 суток, то есть до 5 января 2018 года, в отношении бывшего оперативного сотрудника органов внутренних дел», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ сегодня, 12 декабря, помощник прокурора города Новосибирска Злата Ваганова.


В городской прокуратуре пояснили, что бывший милиционер попал под уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Следователям предстоит проверить, имеет ли бывший оперативник отношение к кражам двух дорогих иномарок. Как следует из материалов уголовного дела, одну из этих машин — Toyota RAV4 — украли в июле 2016 года в Заельцовском районе, вторую — Toyota Land Cruiser 200 — в апреле 2017 года в Октябрьском районе. 


Кроме того, следователи не исключают, что бывший сотрудник милиции может быть причастен и к кражам других машин, уточнила Злата Ваганова.


По её словам, раньше подозреваемый служил оперуполномоченным уголовного розыска в одном из отделов милиции Новосибирска и работал над уголовными делами о кражах автомобилей. Из милиции он уволился в 2010 году.


Ещё одно громкое уголовное дело в отношении бывшего сотрудника милиции сейчас рассматривается в Новосибирском областном суде — 52-летнего Евгения Чуплинского обвиняют в убийствах 19 женщин.

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