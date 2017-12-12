Уволенный Городецкий и Ждун со спиннером возглавили списки интересов у новосибирцев

На этом коллаже НГС соединил Ждуна — популярный мем этого года, и ставший уже классическим мем «Само растает», связанный с Владимиром Городецким

Самым главным событием уходящего 2017 года для новосибирцев оказалась смена региональной власти — отставка Городецкого и назначение Травникова. К такому выводу пришёл «Яндекс».







«Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Новосибирской области в уходящем году», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель компании Наталья Брус.





Своё исследование «Яндекс» разбил на 10 тем и по каждой представил топ-10.





Общий рейтинг специалисты сделали для мировых и общероссийских событий и отдельный — для локальных.







Мировые события оказались только на 9-й и 10-й строчках списка. Оказалось, что новосибирцы искали в браузерах информацию о преследованиях мусульман рохинджа в Мьянме и эпидемии вируса Коксаки в Турции.





Среди общероссийских тем, которые интересовали новосибирцев, первое место заняли «"Синий кит" и группы смерти». Летом на эту тему обращали внимание и новосибирские прокуроры — в июне по заявлению прокурора Железнодорожный суд потребовал удалить в Facebook страницу с картинкой синего кита.





На втором месте оказался отзыв лицензии у Межтопэнергобанка — новосибирцы не могли забрать свои вклады с конца июня.







Самые популярные местные события касались региональной власти. Больше всего новосибирцев поразила отставка губернатора НСО Владимира Городецкого в начале октября, на второе место попало назначение Андрея Травникова на место Городецкого. На третьем месте оказалась отставка Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края.





Проанализировали специалисты «Яндекса» и несерьёзные явления. Например, они обратили внимание на мемы. В частности, третью строчку занял мем «Это фиаско, братан». Всплеск интереса к нему пришёлся на то же время, что и отставка Городецкого.





А самым популярным мемом оказался Ждун — неуклюжая и унылая скульптура из Нидерландов. В феврале 2017 года НГС выбрал в Новосибирске места, в которых этот герой может засидеться надолго.





В категории «Вещи и явления» лидировали спиннеры — незатейливая игрушка, которую крутили в руках всё лето. В конце июня свой спиннер из трёх автомобилей соорудили новосибирские блогеры.





Первые спиннеры появились в Новосибирске в конце весны





Самым интересующим новосибирцев видом спорта оказался хоккей — соревнования по этому виду спорта заняли и первое, и второе место. Новосибирцев интересовал чемпионат мира по хоккею и чемпионат КХЛ, в котором выступает местный ХК «Сибирь».





Самым популярным зарубежным сериалом оказалась «Игра престолов» — премьера нового сезона была в июле, самым популярным российским сериалом — «Ольга».





В категории «Фильмы» первое место занял мультфильм «Босс-молокосос» — это картина лидировала в новосибирских кинотеатрах в первые выходные проката.





Самым популярным мужчиной стал певец Дима Билан — в этом году он был в Новосибирске с концертом в апреле. Он собрал полный зал Дворца культуры железнодорожников. Самая популярная женщина — оперная певица Мария Максакова.