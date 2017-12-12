Уволенный Городецкий и Ждун со спиннером возглавили списки интересов у новосибирцев

На этом коллаже НГС соединил Ждуна — популярный мем этого года, и ставший уже классическим мем «Само растает», связанный с Владимиром Городецким
На этом коллаже НГС соединил Ждуна — популярный мем этого года, и ставший уже классическим мем «Само растает», связанный с Владимиром Городецким

Самым главным событием уходящего 2017 года для новосибирцев оказалась смена региональной власти — отставка Городецкого и назначение Травникова. К такому выводу пришёл «Яндекс».


«Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы и выяснили, какие темы вызвали повышенный интерес жителей Новосибирской области в уходящем году», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель компании Наталья Брус.


Своё исследование «Яндекс» разбил на 10 тем и по каждой представил топ-10.


Общий рейтинг специалисты сделали для мировых и общероссийских событий и отдельный — для локальных.


Мировые события оказались только на 9-й и 10-й строчках списка. Оказалось, что новосибирцы искали в браузерах информацию о преследованиях мусульман рохинджа в Мьянме и эпидемии вируса Коксаки в Турции.


Среди общероссийских тем, которые интересовали новосибирцев, первое место заняли  «"Синий кит" и группы смерти». Летом на эту тему обращали внимание и новосибирские прокуроры — в июне по заявлению прокурора Железнодорожный суд потребовал удалить в Facebook страницу с картинкой синего кита.


На втором месте оказался отзыв лицензии у Межтопэнергобанка — новосибирцы не могли забрать свои вклады с конца июня.


Самые популярные местные события касались региональной власти. Больше всего новосибирцев поразила отставка губернатора НСО Владимира Городецкого в начале октября, на второе место попало назначение Андрея Травникова на место Городецкого. На третьем месте оказалась отставка Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края.


Проанализировали специалисты «Яндекса» и несерьёзные явления. Например, они обратили внимание на мемы. В частности, третью строчку занял мем «Это фиаско, братан». Всплеск интереса к нему пришёлся на то же время, что и отставка Городецкого.


А самым популярным мемом оказался Ждун — неуклюжая и унылая скульптура из Нидерландов. В феврале 2017 года НГС выбрал в Новосибирске места, в которых этот герой может засидеться надолго.


В категории «Вещи и явления» лидировали спиннеры — незатейливая игрушка, которую крутили в руках всё лето. В конце июня свой спиннер из трёх автомобилей соорудили новосибирские блогеры.


Первые спиннеры появились в Новосибирске в конце весны
Первые спиннеры появились в Новосибирске в конце весны


Самым интересующим новосибирцев видом спорта оказался хоккей — соревнования по этому виду спорта заняли и первое, и второе место. Новосибирцев интересовал чемпионат мира по хоккею и чемпионат КХЛ, в котором выступает местный ХК «Сибирь».


Самым популярным зарубежным сериалом оказалась «Игра престолов» — премьера нового сезона была в июле, самым популярным российским сериалом — «Ольга».


В категории «Фильмы» первое место занял мультфильм «Босс-молокосос» — это картина лидировала в новосибирских кинотеатрах в первые выходные проката.


Самым популярным мужчиной стал певец Дима Билан — в этом году он был в Новосибирске с концертом в апреле. Он собрал полный зал Дворца культуры железнодорожников. Самая популярная женщина — оперная певица Мария Максакова.

Прочтений: 2418
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено