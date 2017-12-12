Рыбак умер на льду Обского моря

Мужчина чувствовал боли в сердце перед случившимся
Мужчина чувствовал боли в сердце перед случившимся

Сегодня утром, 12 декабря, в Бердске на льду Обского водохранилища погиб мужчина — предположительно, у него случился инфаркт.


Инцидент произошёл в 300 метрах от берега в районе базы отдыха «Чайка».


«В 10:45 оперативному дежурному Бердского поисково-спасательного отряда поступил звонок от родственника потерпевшего, он сказал, что человеку плохо, нужно его эвакуировать.


Мы были на месте через 15 минут, доехали до берега, добежали до места. Подошли к потерпевшему, проверили пульс и дыхание, но человек уже умер.


По всей видимости, наверное, [случился] инфаркт. Доставили его к берегу, где врачи констатировали смерть. Затем приехала следственно-оперативная группа», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.


По словам начальник БПСО, погибшему — 43 года. На льду Обского моря он был вместе с братом и отцом. «[Со слов родных], потерпевший с утра жаловался на боли в сердце», — отметил Козин.


Следственный комитет уже начал проверку этого случая. 


«Устанавливаются все обстоятельства наступления смерти», — передали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.  


Подобный трагический случай произошёл в этом году в Первомайском районе Новосибирска. На льду Оби погиб мужчина 60 лет.

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