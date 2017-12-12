Аэропорт Толмачёво извинился перед пассажирами за вонь

В Толмачёво уверены, что запах отходов вредит имиджу Новосибирской области
В Толмачёво уверены, что запах отходов вредит имиджу Новосибирской области

Сегодня, 12 декабря, новосибирский аэропорт Толмачёво снова окутал резкий запах отходов: пассажиры считают, что это вредит имиджу региона. 


«С 8 до 10 утра по местному времени во время отправления и прибытия утренних рейсов на перроне и в терминальном комплексе вновь чувствовался сильный неприятный запах отходов животноводческой деятельности», — сообщили в пресс-службе аэропорта.


В аэропорту предполагают, что так пахнут промышленные отходы, которые складируются под открытым небом в районе села Криводановка. «Руководством аэропорта повторно направлены обращения в прокуратуру и другие [органы] с просьбой принять меры по недопущению дальнейшего складирования животноводческих отходов в районе аэропорта Толмачёво», — добавили в пресс-службе.


В Толмачёво пояснили, что, по их мнению и мнению пассажиров, из-за неприятного запаха в аэропорту создаётся «негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде». Кроме того, свалки отходов поблизости от аэропорта привлекают птиц, а их скопления опасны для полётов.


«Аэропорт Толмачёво приносит пассажирам и гостям аэропорта извинения за доставленные неудобства и надеется на принятие скорейших мер по устранению причин неприятного запаха ради обеспечения безопасности полётов и прав пассажиров на благоприятную окружающую среду, а также соблюдению природоохранного законодательства», — добавили в пресс-службе аэропорта.


Неприятный запах, витающий в воздухе, постоянно возникает в Новосибирске и причиняет неудобства жителям города. Этим летом из-за жалоб пассажиров гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич вынужден был обратиться в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации. При этом в АО «Кудряшовское», свинокомплекс которого размещается в Криводановке, корреспонденту НГС.НОВОСТИ поясняли, что их предприятие не виновато в зловонии и что у них ничего не пахнет.


Позже Новосибирская транспортная прокуратура потребовала убрать свалки в Криводановке и Прокудском, из-за которых над аэропортом Толмачёво кружат расплодившиеся вороны и голуби.

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