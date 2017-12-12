На отца пятерых детей, погибших при пожаре, завели ещё одно дело — за избиение детей

Утром 3 декабря в доме в посёлке Степном погибли пять детей Владимира Перфильева
Утром 3 декабря в доме в посёлке Степном погибли пять детей Владимира Перфильева

Следователи возбудили в отношении 32-летнего жителя  Искитимского района Новосибирской области Владимира Перфильева уголовное дело по статье «Истязание». 


«Перфильев систематически наносил побои своим шестерым малолетним детям, причинял им физическое и психическое страдание», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. 


Новое уголовное дело об истязании соединено в одно производство с предыдущим, возбуждённым по факту гибели пятерых детей Перфильева в результате пожара


Напомним, страшный пожар произошёл утром 3 декабря. По данным СК, Перфильев успел выбежать из дома, но пятеро детей — две девочки 5 и 7 лет и трое мальчиков в возрасте 7 месяцев, 1 год и 3 года — погибли, по предварительным данным, они отравились угарным газом ещё в первые минуты пожара.


Ранее уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении Искитимского органа опеки. Единственный выживший ребёнок из многодетной семьи сейчас живёт у бабушки — родственники собираются оформить временную опеку на мальчика

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