Два сибиряка уплыли на лодке по Оби и не вернулись

У Максима Рассказова две татуировки: на руке иероглиф, на груди — тигр
У Максима Рассказова две татуировки: на руке иероглиф, на груди — тигр

В Советском районе Новосибирска пропал 35-летний рыбак Максим Рассказов — 11 декабря он уплыл по Оби на лодке вместе со знакомым.


«Он был в районе Огурцово со знакомым, с которым рыбачил. Выплыли на небольшой лодке алюминиевой вчера в пять утра. Человек, который их на берегу ждал, прождал два часа, но они не вернулись, и он начал тревогу бить», — рассказала НГС.НОВОСТИ жена пропавшего Юлия.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило заявление от жены Рассказова, сейчас пропавшего ищут.


Максиму Рассказову 35 лет, его рост 183 см, волосы тёмно-коричневые, глаза голубые. На правой руке у мужчины вытатуирован иероглиф, на груди — тигр.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию по телефонам 02 или 112.


Сегодня стало известно, что в Новосибирске нашёлся 44-летний Евгений Михалёв с татуировкой ВДВ. Мужчину искали с 3 декабря.

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