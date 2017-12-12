Глава агентства недвижимости попала в СИЗО после жалоб застройщика и 50 дольщиков

Одной из пострадавших компаний оказалась SKY Group, которая строит комплексы «Крымский» и «Чеховский»

Директора и владелицу новосибирской компании «Капитал Недвижимость» Людмилу Войтович задержали по подозрению в мошенничестве — сейчас она находится под стражей.







Заявления в полицию и прокуратуру подала компания SKY Group, которая строит ЖК «Крымский» и «Чеховский» в Ленинском районе, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании.





«У нас было 11 договоров, по которым оплата не была произведена, — рассказала начальник юридического отдела SKY Group Галина Софиенко. — По договорам была отсрочка платежа: где-то 10 дней, где-то два месяца, сроки были разные. Когда наступил срок оплаты, мы начали проверять и обнаружили, что она не поступила. Стали звонить дольщикам, на что они ответили, что денежные средства передали Людмиле Войтович. Хотя в договоре между нами и Войтович не было пункта, по которому она имеет право получать денежные средства от дольщиков. Дольщики не знали об этом, она их ввела в заблуждение».





Сейчас договоры долевого участия, оплату по которым застройщик не получил, находятся в процессе расторжения, затем квартиры вновь поступят в продажу.





По подсчётам юристов SKY Group, сумма ущерба для компании составила порядка 20 млн рублей.





Галина Софиенко добавила, что известно и о случаях мошенничества с договорами других застройщиков, но общая сумма ущерба и число эпизодов пока официально не называются.





В областной прокуратуре и ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что сейчас проводится проверка, а в ноябре в отношении Людмилы Войтович возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.







«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — ответили НГС.НОВОСТИ в полиции. — Сотрудники полиции проводят расследование, устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантки. В настоящее время в отношении директора агентства недвижимости в полицию Новосибирска поступило более 50 заявлений».







Ранее на мошенничестве с жильём попались сотрудники мэрии Новосибирска — они незаконно приватизировали комнаты из муниципального маневренного фонда. В прошлом году незаконно приватизированное жильё успели продать, город при этом потерял 18 млн рублей, но позже дело отправили на пересмотр.