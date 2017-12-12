Мужчина с татуировкой ВДВ нашёлся спустя неделю

Евгений Михалёв нашёлся на выходных

В Новосибирске нашёлся 44-летний Евгений Михалёв, которого искали с 3 декабря.





«Женщина увидела его, а так как она видела ориентировку, она позвонила нам, а мы позвонили сотрудникам полиции», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ волонтёры народной дружины «Феникс».





Мужчину заметили в Калининском районе, сегодня полиция передала информацию волонтёрам, что мужчину нашли на выходных в том месте, где указала свидетельница.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что мужчину нашли 9 декабря и он жив.





Евгений пропал 3 декабря, его сын подал заявление о пропаже 7 декабря, после этого его объявили в розыск полиция и волонтёры.





Среди особых примет Евгения были татуировки: «на правом плече татуировка в виде черепа в берете с надписью "ВДВ 90-92" и группа крови, на среднем пальце татуировка с именем Таня, между большим и указательным пальцами татуировка в виде звёздочки».