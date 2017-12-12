Наскребли 9 тонн железа: банкиры пересчитали мелочь от новосибирцев

За участие в акции банки выдавали памятные «футбольные» 25-рублёвые монеты — ЦБ выдал банкам 87,5 тысячи таких монет

Специалисты Сибирского ГУ Банка России подвели итоги акции «Неделя приёма монет», которая проходила в Новосибирске в конце октября — жители города принесли в банки 5,8 млн рублей мелочью.







«За неделю новосибирцы принесли в банки 2,6 млн монет. Их общий вес составил 8,8 тонны, а сумма — 5,8 млн рублей.





Для того чтобы перевезти такое количество мелочи, потребуется один инкассаторский КамАЗ или девять инкассаторских "ГАЗелей"»,





— приводит пресс-служба Сибирского ГУ Банка России слова начальника регионального управления Центробанка Николая Морева.





Чаще всего новосибирцы приносили монеты номиналом 10 копеек — их было почти миллион штук, а реже всего номиналом 1 и 5 копеек — их набралось чуть больше 215 тысяч.







ЦБ организовал акцию, чтобы вернуть монеты в оборот. По её условиям, любой желающий мог принести в банк накопившуюся мелочь, бесплатно обменять её на бумажные купюры и получить памятные 25-рублёвые монеты, посвящённые чемпионату мира по футболу. Каждый банк ставил свои условия — некоторые принимали мелочь на сумму более 500 рублей, а некоторые вместе с 25-рублёвой монетой давали 100-рублёвые купюры с Крымом и корпоративные сувениры.







Обозреватель НГС.НОВОСТИ тоже принял участие в акции, а также проверил, как отреагируют продавцы и кассиры новосибирских магазинов на попытку расплатиться необычной монетой.

