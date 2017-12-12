Не доставайся же ты никому: жители дома загородили глухим забором парковочный карман
Во дворе дома на улице Новогодней, 4 в Кировском районе Новосибирска окружили оградой парковку — за новым забором оказался парковочный карман, которым теперь невозможно пользоваться.
Забор, который ограждает въезд на парковку во дворе дома, установлен таким образом, что перекрывает доступ в сооружённый здесь парковочный карман. С одной стороны кармана стоит забор, с другой — газон, отделённый бордюром.
Как пояснила НГС.НОВОСТИ председатель ТСЖ «Дружба», управляющее домом, Татьяна Микичур, решение перегородить въезд на парковку было принято жильцами, «чтобы не оставляли свои машины посторонние».
«Там внизу проходит теплотрасса и кабель, так что поставить забор иначе не было возможности», — объяснила председатель ТСЖ выбор места для ограждения.
Заборы в Новосибирске могут появиться в самом неожиданном месте. Так на железнодорожной станции Центр железная преграда появилась прямо посреди сугробов. А в конце ноября бетонная плита перегородила пешеходный мост через реку Ельцовку. Как пояснили позже в администрации Центрального округа, это было сделано из соображений безопасности.
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Стас Соколов
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