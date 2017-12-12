Не доставайся же ты никому: жители дома загородили глухим забором парковочный карман

Во дворе дома на улице Новогодней, 4 в Кировском районе Новосибирска окружили оградой парковку — за новым забором оказался парковочный карман, которым теперь невозможно пользоваться.





В заблокированном ограждением парковочном кармане могли бы поместиться не меньше пяти автомобилей





Забор, который ограждает въезд на парковку во дворе дома, установлен таким образом, что перекрывает доступ в сооружённый здесь парковочный карман. С одной стороны кармана стоит забор, с другой — газон, отделённый бордюром.





Попасть на ограждённую территорию на машине невозможно даже через газон





Как пояснила НГС.НОВОСТИ председатель ТСЖ «Дружба», управляющее домом, Татьяна Микичур, решение перегородить въезд на парковку было принято жильцами, «чтобы не оставляли свои машины посторонние».





Ограда появилась во дворе дома после того, как здесь соорудили собственную парковку





«Там внизу проходит теплотрасса и кабель, так что поставить забор иначе не было возможности», — объяснила председатель ТСЖ выбор места для ограждения.





Заборы в Новосибирске могут появиться в самом неожиданном месте. Так на железнодорожной станции Центр железная преграда появилась прямо посреди сугробов. А в конце ноября бетонная плита перегородила пешеходный мост через реку Ельцовку. Как пояснили позже в администрации Центрального округа, это было сделано из соображений безопасности.