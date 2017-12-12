Пьяные мыши: новосибирские учёные доказали, что палёный алкоголь разрушает ДНК печени





В эксперименте участвовали самцы мышей

Сотрудники лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ вместе с учёными из ИЯФ СО РАН и Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины поделились результатами исследования, начатого в 2015 году. В ходе эксперимента с мышами учёные впервые доказали, что метанол разрушает ДНК печени.





Результаты, по мнению исследователей, в очередной раз доказывают, что употреблять некачественный алкоголь опасно — даже в малых количествах.







В ходе эксперимента самцам мышей в брюшину вводили меченый (смешанный с радиоуглеродом 14С) метанол, рассказала НГС.НОВОСТИ старший научный сотрудник лаборатории радиоуглеродных методов анализа НГУ и Института катализа СО РАН Екатерина Пархомчук. Затем учёные следили, как метанол выводится из организма животных — их органы анализировали с помощью уникального ускорительного масс-спектрометра, созданного в ИЯФ. Уход из организма меченого спирта регистрировали через час, три часа, 10 часов и сутки после ввода вещества в организм мыши.





«Оказалось, что метанол выходил быстрее всего из мозга, из почек, лёгких. Но неожиданный был результат — в печени он сохранялся очень долго, сохранялось исходное содержание.





Мы заподозрили, что он как-то необратимо связывается с элементами клеток печени. Стали смотреть, в каких элементах наибольшее содержание метки осталось, оказалось, что его остается достаточно много в ДНК», — рассказала Пархомчук. По её словам, о губительном влиянии спирта на печень было известно и раньше, однако не было доказано, что разрушение происходит на генетическом уровне.







Концентрация спирта в эксперименте была маленькой, и это, по мнению экспериментаторов доказывает, что употреблять метанол в любых количествах — губительно: «Результат говорит о том, что даже небольшое, хроническое поступление метанола в организм приводит к необратимой порче клеток печени. Если из мозга он выводится и организм более-менее как-то умеет бороться с этим, то в печени портятся самые важные элементы клеток, после этого они уже не восстанавливаются. Здесь прямое доказательство того, что портится именно генетический материал клеток, ДНК, соответственно, клетка уже не может размножаться», — объяснила Екатерина Пархомчук.







По её словам, именно поэтому важно следить за качеством употребляемого алкоголя. «Не стоит увлекаться алкоголем из неизвестных источников, отдавая предпочтение спирту с высокой степенью чистоты. Стоит также иметь в виду, что при домашнем изготовлении вин следует строго придерживаться технологии, например, тщательно отделять мезгу (кожура и мякоть) от яблочного сока, поскольку длительное брожение мезги приводит к повышенному содержанию метанола», — рассказывала ранее Пархомчук сайту НГУ.





В прошлом месяце новосибирские учёные установили возраст генов алкоголизма — им оказалось 410 млн лет.