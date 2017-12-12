Новосибирца поймали при покупке двух пистолетов на парковке ТЦ «Леруа Мерлен»
49-летний мужчина оказался в СИЗО после того, как купил два боевых пистолета Макарова на парковке в Железнодорожном районе Новосибирска.
Об этом сегодня, 12 декабря, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Мороз.
В районной прокуратуре уточнили, что происшествие случилось 7 декабря. Полицейские узнали о том, что 49-летний новосибирец Дмитрий Ватолин, ранее судимый за грабёж и недавно вышедший на свободу, собирается незаконно купить боевое оружие. Под видом продавца с подозреваемым встретился полицейский.
Встреча проходила на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Фабричном переулке. Как пояснили в районной прокуратуре, Дмитрий Ватолин купил у полицейского два пистолета Макарова калибра 9 мм и четыре магазина к ним.
«После передачи денег он отошёл на какое-то расстояние, после чего был задержан сотрудниками полиции», — рассказал Андрей Мороз.
В отношении покупателя полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия). 9 декабря Железнодорожный районный суд Новосибирска поместил подозреваемого под стражу.
Как уточнили в прокуратуре Железнодорожного района, Дмитрий Ватолин называет случившееся провокацией и свою вину не признаёт.
В прошлом году Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему полицейскому, который продавал конфискованные и сданные охотничьи ружья. Подсудимого отправили на 6 лет в колонию строгого режима.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова