Новосибирца поймали при покупке двух пистолетов на парковке ТЦ «Леруа Мерлен»

Новосибирец хотел купить пистолеты Макарова на парковке ТЦ около въезда на Димитровский мост
Новосибирец хотел купить пистолеты Макарова на парковке ТЦ около въезда на Димитровский мост

49-летний мужчина оказался в СИЗО после того, как купил два боевых пистолета Макарова на парковке в Железнодорожном районе Новосибирска.


Об этом сегодня, 12 декабря, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Мороз.


В районной прокуратуре уточнили, что происшествие случилось 7 декабря. Полицейские узнали о том, что 49-летний новосибирец Дмитрий Ватолин, ранее судимый за грабёж и недавно вышедший на свободу, собирается незаконно купить боевое оружие. Под видом продавца с подозреваемым встретился полицейский. 


Встреча проходила на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Фабричном переулке. Как пояснили в районной прокуратуре, Дмитрий Ватолин купил у полицейского два пистолета Макарова калибра 9 мм и четыре магазина к ним. 


«После передачи денег он отошёл на какое-то расстояние, после чего был задержан сотрудниками полиции», — рассказал Андрей Мороз.


В отношении покупателя полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия). 9 декабря Железнодорожный районный суд Новосибирска поместил подозреваемого под стражу. 


Как уточнили в прокуратуре Железнодорожного района, Дмитрий Ватолин называет случившееся провокацией и свою вину не признаёт.


В прошлом году Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему полицейскому, который продавал конфискованные и сданные охотничьи ружья. Подсудимого отправили на 6 лет в колонию строгого режима.

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