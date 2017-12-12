Новосибирца поймали при покупке двух пистолетов на парковке ТЦ «Леруа Мерлен»

Новосибирец хотел купить пистолеты Макарова на парковке ТЦ около въезда на Димитровский мост

49-летний мужчина оказался в СИЗО после того, как купил два боевых пистолета Макарова на парковке в Железнодорожном районе Новосибирска.







Об этом сегодня, 12 декабря, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Мороз.







В районной прокуратуре уточнили, что происшествие случилось 7 декабря. Полицейские узнали о том, что 49-летний новосибирец Дмитрий Ватолин, ранее судимый за грабёж и недавно вышедший на свободу, собирается незаконно купить боевое оружие. Под видом продавца с подозреваемым встретился полицейский.





Встреча проходила на парковке ТЦ «Леруа Мерлен» в Фабричном переулке. Как пояснили в районной прокуратуре, Дмитрий Ватолин купил у полицейского два пистолета Макарова калибра 9 мм и четыре магазина к ним.





«После передачи денег он отошёл на какое-то расстояние, после чего был задержан сотрудниками полиции», — рассказал Андрей Мороз.







В отношении покупателя полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия). 9 декабря Железнодорожный районный суд Новосибирска поместил подозреваемого под стражу.





Как уточнили в прокуратуре Железнодорожного района, Дмитрий Ватолин называет случившееся провокацией и свою вину не признаёт.





В прошлом году Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему полицейскому, который продавал конфискованные и сданные охотничьи ружья. Подсудимого отправили на 6 лет в колонию строгого режима.