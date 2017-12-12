«Глубина метра четыре»: на улице Дуси Ковальчук появилась огромная дыра

Люк оказался открытым на дороге недалеко от ДК им. Кирова

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук с люка пропала крышка — теперь на проезжей части недалеко от перекрёстка с улицами Владимировской и Сухарной зияет глубокая дыра, опасная для водителей.





«Я проезжал по улице Дуси Ковальчук, увидел открытый люк. Я остановился, посмотрел, крышка была сдвинута наполовину, но туда легко можно было провалиться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





После этого он позвонил по номеру диспетчерской «Тепловых сетей», там ему сказали, что люк им не принадлежит, а заявку передали в другую организацию, после этого ему перезвонили специалисты «Горводоканала» и «Ростелекома» и также сообщили, что люк им не принадлежит.





Пока новосибирец выяснял, кому принадлежит люк, крышка с люка вскоре исчезла. «Сегодня я фотографировал — внутрь заглянул, метра 4 в глубину видно, дальше не видно. Я думаю, глубина метров пять-шесть. Он очень глубокий», — подчеркнул мужчина.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-центр мэрии, чтобы прояснить ситуацию.





По оценке очевидца, глубина люка — 5–6 метров





Очевидец сделал заявку в коммунальные службы, но владелец люка не объявился





На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, как открытые люки доводят до суда. Новосибирский водитель отсудил больше 430 тысяч рублей у АО «СИБЭКО» после того, как его внедорожник Toyota Hilux Surf перевернулся на крышу из-за открытого люка на дороге.