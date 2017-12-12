Владелец сети Organic Coffee откроет на улице Ленина бургерную

Кафе под названием Real Burgers откроется в жилом доме на улице Ленина, 8 в центре Новосибирска. Раньше это помещение занимал обувной магазин. 


Информацию об этом НГС.НОВОСТИ подтвердил владелец будущего заведения ресторатор Анатолий Чёрный, которому в Новосибирске также принадлежит сеть кофеен Organic Coffee. Открыться заведение должно во второй половине января будущего года. 


На месте одного обувного магазина появятся бургерная и кофейня
На месте одного обувного магазина появятся бургерная и кофейня


«Бургерные — это мой основной профиль, кофейни — творчество», — объяснил НГС.НОВОСТИ ресторатор своё решение заняться в Новосибирске новым направлением.


Проект интерьера заведения
Проект интерьера заведения


Бургерная займёт второй ярус, который был надстроен в этом помещении прежними арендаторами, на первом откроется ещё одна кофейня Organic Coffee. Каждое из заведений будет иметь отдельный вход.


По словам Анатолия Чёрного, он занимается развитием сразу нескольких ресторанных проектов в разных городах России. По данным «СПАРК», он является учредителем московской компании «ГЛОБАЛ ФУД ФЭКТОРИ», «Органик кофе Москва» и владеет долями ещё в ряде предприятий общепита. Живёт предприниматель сейчас преимущественно в Москве. Первая кофейня Organic Coffee открылась в Новосибирске в декабре прошлого года. Сейчас по данным 2ГИС, в сети уже четыре заведения.


Real Burgers, по словам Чёрного, будет относиться к так называемым «крафтовым» бургерным, то есть использует специально приготовленные булочки, самостоятельно делает бифштексы, соусы — это отличает их от сетей фастфуда, которые готовят из фабричных ингредиентов в замороженном виде.


Бургер на спиле берёзового полена в заведении «Дрова, еда & Burgers»
Бургер на спиле берёзового полена в заведении «Дрова, еда & Burgers»


Сегмент крафтовых бургерных особенно активно развивается в Новосибирске последние два года — из некоторых одиночных заведений уже выросли первые сетевые проекты. Прежде всего, это «MясоRoob» группы компаний «Конквест», у которой в городе работают три точки, в том числе две из них в нескольких минутах ходьбы от будущей бургерной Чёрного. Из заведений, которые открылись в этом году, можно отметить Burger Corner в ТЦ «Амстердам», которую открыли при пекарне, а также заведение «Дрова, еда & Burgers», в котором для подачи бургеров используют спилы поленьев.

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