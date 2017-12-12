Владелец сети Organic Coffee откроет на улице Ленина бургерную

Кафе под названием Real Burgers откроется в жилом доме на улице Ленина, 8 в центре Новосибирска. Раньше это помещение занимал обувной магазин.





Информацию об этом НГС.НОВОСТИ подтвердил владелец будущего заведения ресторатор Анатолий Чёрный, которому в Новосибирске также принадлежит сеть кофеен Organic Coffee. Открыться заведение должно во второй половине января будущего года.





На месте одного обувного магазина появятся бургерная и кофейня





«Бургерные — это мой основной профиль, кофейни — творчество», — объяснил НГС.НОВОСТИ ресторатор своё решение заняться в Новосибирске новым направлением.







Проект интерьера заведения





Бургерная займёт второй ярус, который был надстроен в этом помещении прежними арендаторами, на первом откроется ещё одна кофейня Organic Coffee. Каждое из заведений будет иметь отдельный вход.







По словам Анатолия Чёрного, он занимается развитием сразу нескольких ресторанных проектов в разных городах России. По данным «СПАРК», он является учредителем московской компании «ГЛОБАЛ ФУД ФЭКТОРИ», «Органик кофе Москва» и владеет долями ещё в ряде предприятий общепита. Живёт предприниматель сейчас преимущественно в Москве. Первая кофейня Organic Coffee открылась в Новосибирске в декабре прошлого года. Сейчас по данным 2ГИС, в сети уже четыре заведения.







Real Burgers, по словам Чёрного, будет относиться к так называемым «крафтовым» бургерным, то есть использует специально приготовленные булочки, самостоятельно делает бифштексы, соусы — это отличает их от сетей фастфуда, которые готовят из фабричных ингредиентов в замороженном виде.





Бургер на спиле берёзового полена в заведении «Дрова, еда & Burgers»





Сегмент крафтовых бургерных особенно активно развивается в Новосибирске последние два года — из некоторых одиночных заведений уже выросли первые сетевые проекты. Прежде всего, это «MясоRoob» группы компаний «Конквест», у которой в городе работают три точки, в том числе две из них в нескольких минутах ходьбы от будущей бургерной Чёрного. Из заведений, которые открылись в этом году, можно отметить Burger Corner в ТЦ «Амстердам», которую открыли при пекарне, а также заведение «Дрова, еда & Burgers», в котором для подачи бургеров используют спилы поленьев.