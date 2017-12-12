Улица Советская в центре Новосибирска станет двусторонней





Сейчас по улице Советской в сторону улицы Ленина может ездить только общественный транспорт

Участок улицы Советской между Вокзальной магистралью и улицей Ленина в центре Новосибирска откроют для двустороннего движения — такое решение приняли в мэрии Новосибирска.





Сегодня начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк сообщил, что техзадание для открытия двустороннего движения на этом участке улицы Советской уже подготовлено. Он уточнил, что эта мера вводится только на время перекрытия улицы Ленина на новогодние праздники.





«Я думаю, что если закрыли улицу Ленина, то что тянуть, надо открывать. Устанавливайте знаки», — сказал мэр Анатолий Локоть. Новые дорожные знаки могут появиться в ближайшие дни.





Сейчас на этом участке Советской разрешено только одностороннее движение, но в обоих направлениях может ездить общественный транспорт. После перекрытия площади Ленина и части улицы Ленина для строительства ледового городка проезд к улице Ленина от Вокзальной магистрали стал сильно затруднён.





Власти города перекрыли для проезда участок улицы Ленина от Красного проспекта до Советской в начале декабря. Снова ездить по улице Ленина можно будет только с 29 января.





Перекрытая улица Ленина в первый же рабочий день вызвала в центре Новосибирска мощную цепную реакцию — все соседние улицы погрузились в красно-бордовые пробки.





Недовольный новосибирец, руководитель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков даже подал к мэрии иск с требованием снять перекрытие с улицы Ленина.