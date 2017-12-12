На улице Ленина поставят ледяной трамвай





Трамвай № 13 увековечат во льду

В праздничном городке на улице Ленина в центре Новосибирска поставят ледяной трамвай № 13 .





«Сейчас на площади Ленина декорируют забор, доделывают ёлку. Вокруг ёлки будет лабиринт, большая горка, на которой смогут кататься и взрослые. А в ледовом городке появятся мостики, фонари, лавочки и ставший одним из символов Новосибирска ледовый трамвай № 13 », — рассказала сегодня начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам.





На самой улице Ленина поставят ледовый бар с горячими напитками и печеньем. Бар изо льда начнут строить на следующей неделе, также на улицу перенесут арт-объекты из Театрального сквера, сделают лавочки, а также поставят 10 небольших павильонов, в которых будут продавать сувениры. Деревья на улице Ленина украсят светодиодами.





В ледовом городке, который откроется уже 25 декабря, поставят семь туалетов. «Это серьёзный вопрос, нужно будет утвердить схему. И уборка: в конце концов, сделайте платными, чтобы за ними следили», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Трамвай № 13 — один из самых популярных трамвайных маршрутов в правобережной части Новосибирска, он регулярно попадает в сводки ДТП, а пару лет назад даже обзавёлся аккаунтом в Twitter. Тринадцатый трамвай получил признание даже за пределами Новосибирска — фотосессию в нём делал солист знаменитой поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.





На последний День города, который праздновали в Новосибирске в июне, на площадь Ленина ставили покрытый зелёным мхом троллейбус.





Зелёный троллейбус на Дне города



