На улице Ленина поставят ледяной трамвай
В праздничном городке на улице Ленина в центре Новосибирска поставят ледяной трамвай
«Сейчас на площади Ленина декорируют забор, доделывают ёлку. Вокруг ёлки будет лабиринт, большая горка, на которой смогут кататься и взрослые. А в ледовом городке появятся мостики, фонари, лавочки и ставший одним из символов Новосибирска ледовый трамвай
На самой улице Ленина поставят ледовый бар с горячими напитками и печеньем. Бар изо льда начнут строить на следующей неделе, также на улицу перенесут арт-объекты из Театрального сквера, сделают лавочки, а также поставят 10 небольших павильонов, в которых будут продавать сувениры. Деревья на улице Ленина украсят светодиодами.
В ледовом городке, который откроется уже 25 декабря, поставят семь туалетов. «Это серьёзный вопрос, нужно будет утвердить схему. И уборка: в конце концов, сделайте платными, чтобы за ними следили», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Трамвай
На последний День города, который праздновали в Новосибирске в июне, на площадь Ленина ставили покрытый зелёным мхом троллейбус.
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Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич (1), Стаса Соколова (2)