Новосибирец сфотографировал с вертолёта Иерусалим и Палестину
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии из Израиля и Палестины, снятые с высоты весной 2017 года.
Во время съёмки фотограф несколько часов летал на вертолёте. По словам Славы, его очень впечатлило Мёртвое море.
«Мёртвое море — уникальное место, удивительно то, что это внутреннее море, оно никак не связано с другими морями, а на его берегу самая низкая точка суши на планете Земля. Визуальная составляющая интересная — неестественный бирюзовый цвет воды. С высоты это потрясающе — с земли этого не увидеть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.
Также он отметил особенное политическое устройство Израиля и Палестины. «Ты едешь по Израилю и в какой-то момент находишься в Палестине, границу ты не замечаешь. Нет нигде ни намёка, ни таблички — ничего. А законы уже другие», — рассказал фотограф.
На фото Славы попал и Иерусалим, включая Старый город. «Это цитадель всей культуры страны, там значительнее интереснее по насыщенности истории. Это перекрёсток культур и религий — всё это на площади менее одного квадратного километра в стенах небольшого городка. Когда ты ходишь по Иерусалиму — это лабиринт, можно сравнить его с Венецией по плотности», — заметил Слава.
Всего в своём блоге Слава Степанов сегодня опубликовал 66 фотографий. НГС.НОВОСТИ публикуют некоторые из них.
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Елена Громкова
Фото Славы Степанова, gelio.livejournal.com