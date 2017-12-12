Новосибирец сфотографировал с вертолёта Иерусалим и Палестину

Мёртвое море назвали так потому, что в его солёной воде нет жизни, кроме нескольких видов бактерий



Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии из Израиля и Палестины, снятые с высоты весной 2017 года.





Во время съёмки фотограф несколько часов летал на вертолёте. По словам Славы, его очень впечатлило Мёртвое море.





«Мёртвое море — уникальное место, удивительно то, что это внутреннее море, оно никак не связано с другими морями, а на его берегу самая низкая точка суши на планете Земля. Визуальная составляющая интересная — неестественный бирюзовый цвет воды. С высоты это потрясающе — с земли этого не увидеть», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Слава Степанов.





Также он отметил особенное политическое устройство Израиля и Палестины. «Ты едешь по Израилю и в какой-то момент находишься в Палестине, границу ты не замечаешь. Нет нигде ни намёка, ни таблички — ничего. А законы уже другие», — рассказал фотограф.





На фото Славы попал и Иерусалим, включая Старый город. «Это цитадель всей культуры страны, там значительнее интереснее по насыщенности истории. Это перекрёсток культур и религий — всё это на площади менее одного квадратного километра в стенах небольшого городка. Когда ты ходишь по Иерусалиму — это лабиринт, можно сравнить его с Венецией по плотности», — заметил Слава.





Всего в своём блоге Слава Степанов сегодня опубликовал 66 фотографий. НГС.НОВОСТИ публикуют некоторые из них.







Вода в Мёртвом море значительно тяжелее обыкновенной морской воды. Утонуть в такой тяжёлой жидкости нельзя, так как человеческое тело легче её





Тель-Авив — город на берегу Средиземного моря, основан в 1909 году





Иерусалим — один из самых древних городов мира. Первое поселение на уединённом скалистом плато в Иудейских горах между Средиземным и Мёртвым морями появилось ещё во время бронзового века, приблизительно в 4500–3200 годах до нашей эры





Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме. Он был построен в конце VII века н.э. дамасским халифом — над камнем, с которого, согласно мусульманскому преданию, на небеса вознёсся пророк Мухаммед







«Израиль располагает отлично развитой дорожной сетью. Общая протяжённость магистралей превышает 18,5 тысячи километров, из которых около 450 километров это скоростные автострады», — пишет в своём блоге Слава Степанов





Древняя крепость Масада входит в число самых популярных туристических объектов Израиля. Здесь обустроены смотровые площадки и канатная дорога для подъёма





Древнее еврейское кладбище — самое древнее кладбище в мире







«Самому морю грозит гибель: вода уходит в провалы, сейчас на побережье насчитывается уже порядка трёх тысяч карстовых воронок, глубина которых достигает нескольких десятков метров», — описывает фотограф Мёртвое море





Парк «Мини-Израиль». Экспозиция состоит из более 350 макетов самых известных зданий и достопримечательностей Израиля







«Разделительный барьер общей длиной более 70 километров и высотой до 8 метров служит границей между еврейскими и арабскими территориями, между Израилем и Палестинской автономией. Слева от стены — пригород Восточного Иерусалима, селение Аль-Азария. В библейской традиции более известное как Вифания. Расположенная здесь гробница Лазаря привлекает множество христиан-паломников», — рассказывает Слава в блоге





В Аль-Азарии построена вторая крупнейшая (после Аль-Аксы на Храмовой горе) мечеть Палестины





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