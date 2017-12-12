Больше не толкаемся: на вокзале Новосибирск-Главный появилась электронная очередь

Электронную очередь на вокзале запустили в конце прошлой недели
Электронную очередь на вокзале запустили в конце прошлой недели

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный начала работать электронная очередь.


Теперь для того чтобы купить билеты на поезда, пассажирам не нужно стоять в очередях перед кассами: к нужному окну их вызывают по громкой связи.


«Чтобы воспользоваться электронной очередью, нужно выбрать в терминале необходимую операцию и распечатать талон, в дальнейшем номер очереди автоматически высветится на табло и покажет, в какое кассовое окно необходимо обратиться. Автоматизация также исключает неудобства, связанные с техническими перерывами в работе касс. Для ожидания номера очереди в кассовом зале вокзала для пассажиров установлены сиденья», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

 

Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ЗСЖД, электронная очередь на главном железнодорожном вокзале Новосибирска начала работать на выходных — до этого её тестировали около недели. 


Железнодорожники считают, что эта система не только сделает покупку билетов более удобной для пассажиров, но и поможет оптимально распределить нагрузку между кассирами. 


Теперь пассажиры могут просто распечатать талон и ждать, когда их вызовут к кассе
Теперь пассажиры могут просто распечатать талон и ждать, когда их вызовут к кассе


Также в этом году на здании железнодорожного вокзала появились новые буквы «Вокзал Новосибирск-Главный» со светодиодной подсветкой. По всему зданию установлены новые указатели, появились новые световые информационные табло, которые показывают время прибытия и отправления поездов. Кроме того, в этом году отремонтировали главную лестницу у входа в вокзал.

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