Больше не толкаемся: на вокзале Новосибирск-Главный появилась электронная очередь

Электронную очередь на вокзале запустили в конце прошлой недели

На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный начала работать электронная очередь.







Теперь для того чтобы купить билеты на поезда, пассажирам не нужно стоять в очередях перед кассами: к нужному окну их вызывают по громкой связи.







«Чтобы воспользоваться электронной очередью, нужно выбрать в терминале необходимую операцию и распечатать талон, в дальнейшем номер очереди автоматически высветится на табло и покажет, в какое кассовое окно необходимо обратиться. Автоматизация также исключает неудобства, связанные с техническими перерывами в работе касс. Для ожидания номера очереди в кассовом зале вокзала для пассажиров установлены сиденья», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».







Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ЗСЖД, электронная очередь на главном железнодорожном вокзале Новосибирска начала работать на выходных — до этого её тестировали около недели.





Железнодорожники считают, что эта система не только сделает покупку билетов более удобной для пассажиров, но и поможет оптимально распределить нагрузку между кассирами.







Теперь пассажиры могут просто распечатать талон и ждать, когда их вызовут к кассе





Также в этом году на здании железнодорожного вокзала появились новые буквы «Вокзал Новосибирск-Главный» со светодиодной подсветкой. По всему зданию установлены новые указатели, появились новые световые информационные табло, которые показывают время прибытия и отправления поездов. Кроме того, в этом году отремонтировали главную лестницу у входа в вокзал.

