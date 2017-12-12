Новосибирцы встали в 6-километровую пробку на Большевистской

Пробки около 9:00 в городе были 7 баллов
Пробки около 9:00 в городе были 7 баллов

Утром 12 декабря уровень пробок в Новосибирске достиг 7 баллов: самые большие пробки образовались на Большевистской и Объединения.


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю: на Большевистской, от Бердского шоссе до Коммунального моста. Длина пробки — 4,7 километров», — сообщал сервис Яндекс.Пробки около 8:00.


Около 9:00 пробка на Большевистской растянулась уже на 6 километров, к тому же на пересечении с Днепрогэсовской случилась авария.


На дорогах случилось несколько аварий
На дорогах случилось несколько аварий


Серьёзный затор сейчас на Богдана Хмельницкого и Объединения, скорость потока там не выше 3-5 км/ч.


Плотное движение сервис зафиксировал и на Немировича-Данченко: загруженность магистрали к улице Троллейной составляет 6 баллов, что на 3 балла выше обычного. Также традиционная пробка возникала на въезде на Димитровский мост: заторы сейчас на площадях Энергетиков и Труда, а также на улицах Станиславского, Ватутина, Широкой и Станционной.


Вчера утром по Большевистской тоже растянулся 6-километровый затор.

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