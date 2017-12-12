В ГИБДД рассказали о травмах ребёнка в аварии возле Центрального парка

Пострадавший мальчик ехал в Toyota Marino
Пострадавший мальчик ехал в Toyota Marino

Вчера днём на пересечении улиц Фрунзе и Каменской в Центральном районе Новосибирска столкнулись две «Тойоты»: в аварии пострадал ребёнок — у него травма шеи.


«В результате ДТП 3-летнего мальчика с дисторсией шейного отдела позвоночника доставили в больницу», — рассказали сегодня о травмах ребёнка в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Столкновение Toyota Marino и Toyota Carib произошло вчера в 14:20. 46-летний водитель Toyota Carib ехал по Каменской со стороны Ядринцевской, а женщина-водитель на Toyota Marino ехала по Фрунзе со стороны улицы Мичурина.


Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный. «В автомобиле, который двигался по улице Фрунзе, были двое ребятишек — мальчики 2010 и 2014 годов рождения. Оба, по словам мамы, были в детских креслах, пристёгнуты», — рассказывали в ГИБДД.

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