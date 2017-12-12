Шестьдесят домов около железнодорожного вокзала остались без тепла и горячей воды
Утром 12 декабря в Железнодорожном районе Новосибирска — около железнодорожного вокзала — больше шестидесяти домов остались без отопления и горячей воды.
Коммуникации отключили в 6:00 в домах на улицах Ленина, Дмитрия Шамшурина, Фёдора Ивачева, Вокзальной магистрали, сообщается на Муниципальном портале.
Причиной отключения указаны устранение дефектов на теплотрассах на Комсомольском проспекте и Шамшурина, а также на нескольких центральных тепловых пунктах. Включить отопление и горячую воду в домах обещают сегодня в 22:00.
Сегодня, по данным Новосибирского Гидрометцентра, в Новосибирске днём будет –8...–10 градусов.
Недавно власти из-за ремонта теплотрассы на две недели закрывали для проезда чётную сторону Комсомольского проспекта.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2)