Шестьдесят домов около железнодорожного вокзала остались без тепла и горячей воды

Воды и тепла в домах не будет целый день
Воды и тепла в домах не будет целый день

Утром 12 декабря в Железнодорожном районе Новосибирска — около железнодорожного вокзала — больше шестидесяти домов остались без отопления и горячей воды.


Коммуникации отключили в 6:00 в домах на улицах Ленина, Дмитрия Шамшурина, Фёдора Ивачева, Вокзальной магистрали, сообщается на Муниципальном портале.


Причиной отключения указаны устранение дефектов на теплотрассах на Комсомольском проспекте и Шамшурина, а также на нескольких центральных тепловых пунктах. Включить отопление и горячую воду в домах обещают сегодня в 22:00.


Горячую воду и тепло отключили в 63 домах
Горячую воду и тепло отключили в 63 домах


Сегодня, по данным Новосибирского Гидрометцентра, в Новосибирске днём будет –8...–10 градусов.


Недавно власти из-за ремонта теплотрассы на две недели закрывали для проезда чётную сторону Комсомольского проспекта.

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