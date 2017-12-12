Шестьдесят домов около железнодорожного вокзала остались без тепла и горячей воды

Воды и тепла в домах не будет целый день

Утром 12 декабря в Железнодорожном районе Новосибирска — около железнодорожного вокзала — больше шестидесяти домов остались без отопления и горячей воды.







Коммуникации отключили в 6:00 в домах на улицах Ленина, Дмитрия Шамшурина, Фёдора Ивачева, Вокзальной магистрали, сообщается на Муниципальном портале.







Причиной отключения указаны устранение дефектов на теплотрассах на Комсомольском проспекте и Шамшурина, а также на нескольких центральных тепловых пунктах. Включить отопление и горячую воду в домах обещают сегодня в 22:00.







Горячую воду и тепло отключили в 63 домах





Сегодня, по данным Новосибирского Гидрометцентра, в Новосибирске днём будет –8...–10 градусов.





Недавно власти из-за ремонта теплотрассы на две недели закрывали для проезда чётную сторону Комсомольского проспекта.