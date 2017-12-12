Матери и младенцы в Новосибирске стали реже умирать

Матери стали умирать в 4 раза реже

Власти Новосибирской области отмечают значительное снижение уровня материнской и младенческой смертности.







«Показатель младенческой смертности по итогам 10 месяцев 2017 года составил 5 на 1 тыс живорожденных детей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Материнская смертность в 2017 году снизилась в 4 раза до 3,8 на 100 тыс живорожденных детей», — цитирует ТАСС заместителя врио губернатора НСО Сергея Нелюбова.







В Министерстве здравоохранения Новосибирской области положительную динамику объяснили «оптимизацией маршрутизации пациентов акушерско-гинекологического профиля» — помощь им теперь оказывают в соответствии с конкретными потребностями, уточняет агентство.







«Кроме того, в этом году в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Детской клинической больницы № 4 в Новосибирске появились дополнительные 6 коек, улучшена работа отделения плановой и экстренной консультативной помощи Новосибирской областной клинической больницы», — приводит ТАСС информацию пресс-службы Минздрава НСО.







Снижение смертности матерей и младенцев происходит на фоне увеличения смертности от ВИЧ-инфекции. По последним данным, в Новосибирске этот показателей в 2,5 раза выше, чем в целом по стране.







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