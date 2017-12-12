Хоккей: «Сибирь» одолела «Трактор»

Болельщики во время матча 
Болельщики во время матча 

Вчера состоялся очередной выездной матч регионального чемпионата КХЛ, в рамках которого новосибирские хоккеисты встретились с командой «Трактор» (Челябинск). Матч закончился победой ХК «Сибирь».


Счет встречи составил 4:3 в пользу «Сибири».


«Голы "Сибири":18:02 Закриссон П (Бергстрём А) 2:1; 22:32 Бергстрём А (Сигарёв А, Верещагин И) 2:2 (бол); 24:16 Иванов С (Ткаченко П, Основин В) 2:3; 44:17 Санников С (Шаров А) 3:4», — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.


Ворота защищал Александр Салак.



Победа над «Трактором» завершила череду неудач команды. В начале декабря «Сибирь» установила антирекорд по пропущенным шайбам. Матч с «Локомотивом» закончился разгромным поражением новосибирских спортсменов. Счет встречи составил 7:3 в пользу соперника.


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