Женщина-водитель на KIA Rio вылетела на красный и очутилась на тротуаре

Авария произошла в 16:00

Сегодня в 16:00 на перекрестке улиц Народная и 25 лет Октября в столкновении сошлись автомобили Lexus RX330 и KIA Rio.







По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Lexus двигался по Народной со стороны 2-го Краснодонского переулка, KIA — по улице 25 лет Октября со стороны Авиастроителей.







«Водитель KIA Rio пояснила, что выехала на перекресток на красный сигнал светофора и получила удар в бочину от Lexus. От удара KIA вылетела на тротуар», — уточняют аваркомы.







По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.







Это уже не первое ДТП за сутки с участием женщины-водителя. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о столкновении в центре города, в результате которого пострадал ребенок.







Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

