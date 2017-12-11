Женщина-водитель на KIA Rio вылетела на красный и очутилась на тротуаре

Авария произошла в 16:00 
Авария произошла в 16:00 

Сегодня в 16:00 на перекрестке улиц Народная и 25 лет Октября в столкновении сошлись автомобили Lexus RX330 и KIA Rio.


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, Lexus двигался по Народной со стороны 2-го Краснодонского переулка, KIA — по улице 25 лет Октября со стороны Авиастроителей.


«Водитель KIA Rio пояснила, что выехала на перекресток на красный сигнал светофора и получила удар в бочину от Lexus. От удара KIA вылетела на тротуар», — уточняют аваркомы.


По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.


Это уже не первое ДТП за сутки с участием женщины-водителя. Сегодня НГС.НОВОСТИ писали о столкновении в центре города, в результате которого пострадал ребенок.


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