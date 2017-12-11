Новым иномаркам предрекли резкое подорожание





Минпромторг России с 2018 года в своих расчетах повысил утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%, сообщает «Коммерсант».





«Рост сбора поднимет цены на машины на 10–17%. Участники рынка удивлены инициативой и подчеркивают, что затраты на утилизацию не могли удвоиться», — цитирует «Коммерсант» свои источники.





Утильсбор для автопрома введен в 2012 году, его базовая ставка составляет 20 тысяч рублей для легковых машин. Власти компенсируют сбор отечественным производствам, поэтому повышение больше всего касается импортируемых автомобилей. Однако и те производители, которые импортируют часть моделей, тоже пострадают от повышения сбора (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).