Новым иномаркам предрекли резкое подорожание


Новым иномаркам предрекли резкое подорожание

Минпромторг России с 2018 года в своих расчетах повысил утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%, сообщает «Коммерсант».  


«Рост сбора поднимет цены на машины на 10–17%. Участники рынка удивлены инициативой и подчеркивают, что затраты на утилизацию не могли удвоиться», — цитирует «Коммерсант» свои источники.


Утильсбор для автопрома введен в 2012 году, его базовая ставка составляет 20 тысяч рублей для легковых машин. Власти компенсируют сбор отечественным производствам, поэтому повышение больше всего касается импортируемых автомобилей. Однако и те производители, которые импортируют часть моделей, тоже пострадают от повышения сбора (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group). 

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