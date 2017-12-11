Почти 100 домов в Первомайском районе остались без света

Сезон аварийных отключений продолжился этим вечером в Первомайском районе. Сразу 90 домов остались без света.







Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 22:30. В зоне аварии оказались дома на улицах Пихтовая, Лениногорская. В качестве официальной причины указана «авария на ТП 2010».









По предварительным данным, свет в домах сибиряков появится в 0:30.







Это уже не первое массовое отключение электричества в этом месяце. В начале декабря без света остались жители 190 домов в Октябрьском районе.







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