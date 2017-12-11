Мужчина и женщина погибли в загоревшемся доме под Новосибирском

К смертельному пожару привело курение

Днём 11 декабря два человека погибли во время пожара в посёлке Ремесленном Новосибирского района.







«Наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В МЧС рассказали, что в 12:07 к ним поступило сообщение о пожаре на улице 1-й Деревенской в посёлке Ремесленном — там загорелся одноэтажный деревянный дом. Чтобы до него добраться, пожарные проехали 10 км. На месте они были через 16 минут.







В ведомстве уточнили, что огонь сильно повредил жилой дом. В пожаре погибли два человека — 38-летний мужчина и 39-летняя женщина. Первое тело пожарные обнаружили в 12:34, второе — в 12:59.





В МЧС предупредили, что неосторожность при курении нередко приводит к смертельным пожарам. Один из таких случаев произошёл в конце октября в Оби. Тогда на месте пожара также нашли тела двух погибших.